Цены станут неконтролируемыми: эксперт о тяжелых последствиях атак России на АЗС и бензовозы

Наибольшую угрозу сейчас представляют не удары по АЗС, а нападения на бензовозы, из-за которых водители отказываются везти топливо в опасные регионы.

Российские удары по топливной инфраструктуре создают серьезные проблемы с поставками топлива в отдельные регионы Украины. В опасных районах это приводит к неконтролируемому росту цен и проблемам с доступностью топлива, рассказал в комментарии УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

По его словам, ключевая проблема заключается не столько в уничтожении АЗС, сколько в ударах по бензовозам.

"Проблема в логистике. Например, сейчас в Запорожье уже возникли проблемы с поставками топлива. Никто не хочет туда ехать. Водители отказываются, потому что за последние двое суток на трассе в Запорожье FPV-дронами сожгли три бензовоза. Ситуация пока развивается по негативному сценарию. Топливо в стране есть, но проблемы с логистикой уже существуют", – сказал Леушкин.

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По его мнению, следствием может стать не столько общее подорожание на автозаправках, сколько фактическое сворачивание работы АЗС в наиболее опасных городах. В таких регионах топливо могут начать завозить небольшими партиями частные перевозчики, а цены перестанут контролироваться государством.

"Топливо будут доставлять небольшими машинами, им начнет торговать местное население. Поэтому рост цен будет наблюдаться не на официальных АЗС, а в цене, за которую кто-то согласится привезти топливо. Уже сейчас есть люди, которые хотят на этом заработать и везут топливо туда, где заправок фактически нет – в Тростянец, Никополь. Павлоград уже почти без топлива. Не говоря уже о Донецкой области – Славянске, Краматорске, где также есть проблемы с поставками. Там топливо на АЗС уже практически невозможно купить. Этим занимается население, и продают они его по ценам, которые государство уже не контролирует", – отметил эксперт.

Он считает, что о общенациональном дефиците топлива пока речь не идет. Зато основные проблемы будут сосредоточены в регионах, куда из-за рисков для безопасности становится все сложнее доставлять топливо.

"Думаю, это Запорожье, Сумы, Харьков, Павлоград, Славянск, Краматорск, Изюм, Шевченково (Харьковская область, – УНИАН). О Купянске я вообще молчу. Речь идет о регионах, куда уже долетают FPV-дроны. Сейчас они по оптоволокну могут преодолевать 40–50 километров. Там будут проблемы и с АЗС, и с поставками топлива, и с бензовозами, и с логистикой. Соответственно, цены станут неконтролируемыми, потому что продажей топлива будет заниматься население", – пояснил Леушкин.

В то же время в относительно безопасных тыловых городах, таких как Киев, Черкассы или Львов, резких изменений на топливном рынке пока не ожидается. Однако, по его словам, даже это уже не является гарантией полной безопасности.

"Мы же видим, что сейчас нанесли удар по Пирятину, сожгли две заправки. Казалось, что это был тыловой населенный пункт. Оказалось, что уже не совсем тыловой", – подытожил эксперт.

Атаки РФ по украинским АЗС – последние новости

Россияне всё чаще целенаправленно атакуют украинские АЗС и бензовозы. Также под ударами оказываются склады и гражданские объекты с горючими материалами. Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко заявил, что целенаправленные удары России по топливной инфраструктуре направлены против гражданского населения, поскольку на военную логистику это не влияет.

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус сообщил, что российские удары по автозаправочным станциям (АЗС) могут привести не только к подорожанию топлива, но и к его дефициту по всей Украине.

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