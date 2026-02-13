Россия в пролете: Индия одобрила закупку гигантской партии истребителей Rafale, – СМИ

Французский Dassault Rafale является одним из самых популярных истребителей на мировом рынке.

Индия одобрила закупку оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, включая 114 французских истребителей Dassault Rafale, шесть американских патрульных самолетов, а также ракеты. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

Решение якобы принято Советом по оборонным закупкам (DAC) под руководством Раджнатха Сингха. В самой Индии возможную сделку уже назвали "мега-контрактом всех времен".

Предполагается, что стоимость будущего контракта с Dassault Aviation составит 39 млрд долларов. По данным местных СМИ, около 20 крылатых машин поставит непосредственно Dassault, а остальные изготовят на внутренних производственных мощностях Индии.

Таким образом, визит Макрона в Индию, который состоится на следующей неделе, может стать действительно историческим событием. Он позволит Франции сохранить статус одного из главных военно-технических партнеров Индии и окончательно заменить РФ, которая долгое время активно поставляла оружие Нью-Дели.

Напомним, ранее Франция и Индия уже заключили контракт на 36 истребителей Rafale. Позже было подписано еще одно соглашение на поставку 26 палубных самолетов Rafale M для индийских авианосцев.

Dassault Rafale – другие новости

Сегодня французский Dassault Rafale является одним из самых популярных истребителей на мировом рынке. Самолет активно эксплуатируется в Европе, Азии и Африке. Среди возможных будущих операторов – Украина.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует заказать во Франции 100 истребителей Dassault Rafale.

По оценкам специалистов, с учетом обслуживания, сотня самолетов Rafale может обойтись Украине в более чем 70 млрд евро. Среди других вариантов называли шведский Gripen E/F, который стоит дешевле.

Поставка новых самолетов требует не только денег, но и времени. По оценкам специалистов, при самых благоприятных условиях Украина получит первую эскадрилью из новых Gripen E/F или Rafale только в 2030-х годах, а последние истребители поступят в 2040-х.

