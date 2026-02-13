Россия в пролете: Индия одобрила закупку гигантской партии истребителей Rafale, – СМИ

Индия одобрила закупку оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, включая 114 французских истребителей Dassault Rafale, шесть американских патрульных самолетов, а также ракеты. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.
Решение якобы принято Советом по оборонным закупкам (DAC) под руководством Раджнатха Сингха. В самой Индии возможную сделку уже назвали "мега-контрактом всех времен".
Предполагается, что стоимость будущего контракта с Dassault Aviation составит 39 млрд долларов. По данным местных СМИ, около 20 крылатых машин поставит непосредственно Dassault, а остальные изготовят на внутренних производственных мощностях Индии.
Таким образом, визит Макрона в Индию, который состоится на следующей неделе, может стать действительно историческим событием. Он позволит Франции сохранить статус одного из главных военно-технических партнеров Индии и окончательно заменить РФ, которая долгое время активно поставляла оружие Нью-Дели.
Напомним, ранее Франция и Индия уже заключили контракт на 36 истребителей Rafale. Позже было подписано еще одно соглашение на поставку 26 палубных самолетов Rafale M для индийских авианосцев.
Dassault Rafale – другие новости
Сегодня французский Dassault Rafale является одним из самых популярных истребителей на мировом рынке. Самолет активно эксплуатируется в Европе, Азии и Африке. Среди возможных будущих операторов – Украина.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует заказать во Франции 100 истребителей Dassault Rafale.
По оценкам специалистов, с учетом обслуживания, сотня самолетов Rafale может обойтись Украине в более чем 70 млрд евро. Среди других вариантов называли шведский Gripen E/F, который стоит дешевле.
Поставка новых самолетов требует не только денег, но и времени. По оценкам специалистов, при самых благоприятных условиях Украина получит первую эскадрилью из новых Gripen E/F или Rafale только в 2030-х годах, а последние истребители поступят в 2040-х.