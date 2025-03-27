Впрочем, ряд стран заявил, что не собирается отменять контракты по закупкам, несмотря на последние заявления американского президента.

Американский истребитель F-35 станет самой дорогой оборонной программой США. Впрочем, этот проект может стать "жертвой" Дональда Трампа, пишет Financial Times.

Американские оборонные компании традиционно полагались на международных партнеров для увеличения продаж оружия. Однако позиция администрации Трампа по НАТО заставила некоторые страны пересмотреть зависимость от США, что вызвало беспокойство в оборонной отрасли.

"Я обеспокоен тем, что чистая политика может повредить нашим перспективам в будущих конкурсах", - отметил руководитель одного из американских подрядчиков.

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Особое внимание привлек F-35 - самая дорогая оборонная программа США и основной источник дохода Lockheed Martin. Несмотря на то, что этот истребитель является ключевым для западных ВВС, существуют опасения, что США могут отдаленно обездвижить его системы.

Трамп добавил напряженности, предложив продавать союзникам "смягченные" самолеты, поскольку "когда-то, возможно, они не будут нашими союзниками". Он имел в виду будущий F-47, запуск которого еще впереди.

Что такое F-35?

F-35 - единственный в мире дальнобойный истребитель-невидимка. Его стелс-технология затрудняет обнаружение радарами, а "набор датчиков" дает пилотам оперативную информацию о враге.

Самолет используют США и 19 союзников, в том числе Япония. Производство F-35 привлекает партнеров, таких как Великобритания, Италия и Япония. BAE Systems строит части фюзеляжа и радиоэлектронные системы.

Почему правительства обеспокоены?

Офис совместной программы Пентагона отрицает существование "выключателя", но некоторые страны рассматривают альтернативы. Канада и Португалия оценивают другие варианты. Оттава финансировала закупку 16 из 88 запланированных F-35, но анализирует потребность во всех самолетах.

"Существует зависимость от файлов данных миссии для многих клиентов F-35", - объясняет Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб. Для стран, полагающихся на США, это создает "геополитический риск".

Альтернативы F-35

Прямых аналогов нет, но существуют варианты: Eurofighter Typhoon, Rafale и Gripen.

"Реально, если вы являетесь клиентом F-35 и хотите оставаться на высоком уровне возможностей, тогда вы выбираете Eurofighter Typhoon или Rafale", - считает Дуглас Барри из IISS.

Gripen "очень мощный, но имеет один двигатель", что отличает его от двухмоторных Rafale и Eurofighter. Однако европейские производители выпускают самолеты медленно.

"Все три истребителя - Typhoon, Rafale и Gripen - производятся однозначными месячными темпами", - отмечает Байрон Каллан из Capital Alpha Partners.

Германия решила закупить F-35 для замены Tornado, способных нести ядерное оружие США. Исполнительный директор Airbus Defense and Space Майкл Шолхорн считает, что это логичное решение:

"Вы все равно зависите от США в отношении бомбы, поэтому вы также можете зависеть от остального".

Последствия для Lockheed Martin

Несмотря на опасения, отказаться от F-35 будет сложно, особенно странам, вовлеченным в его производство. Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что страна планирует покупать больше F-35, поскольку "имеет смысл" расширять парк этих самолетов.

Дак Хардвик из Ассоциации аэрокосмической промышленности США отмечает, что разрыв связей между европейскими и американскими компаниями будет иметь "долгосрочные последствия" из-за интегрированности производственных цепей.

Lockheed производит 155 F-35 в год и имеет портфель заказов на 408 самолетов. Прогнозируемый объем продаж - 2300 единиц. Цена варьируется от 80 до 110 миллионов долларов.

Запрос Пентагона на 68 F-35 в 2025 году подчеркивает важность международных заказов для сохранения темпов производства. Lockheed также рассматривает сделки с Индией, Саудовской Аравией и другими странами.

Барри подытоживает:

"Никто не любит терять клиента. Как только он попал на крючок, вы хотите оставить его там".

Проблемы F-35 - что известно

Напомним, ранее в The Telegraph писали, что сейчас истребители F-35 сталкиваются с разрушительным бойкотом в мире. Их судьба находится под угрозой из-за одного насущного вопроса - могут ли союзники и в дальнейшем полагаться на Америку.

Основные союзники уже выразили сомнения относительно будущих заказов F-35. Это происходит из-за того, что они стали опасаться полагаться на США в вопросах поставок запасных частей и обновлений программного обеспечения, необходимых для поддержания их F-35 в небе.

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