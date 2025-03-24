Разработка Су-75 столкнулась с рядом проблем.

Российская аэрокосмическая компания "Сухой" начала разрабатывать тактический самолет Су-75 "Шах и мат", который должен стать экономически эффективной, универсальной и экспортноориентированной альтернативой другим современным истребителям, таким как американский F-35 Lightning II и китайский Shenyang FC-31. Об этом пишет оборонный обозреватель журнала 19FortyFive Айзек Зайц.

По его словам, самая большая проблема этого истребителя в том, что он вообще может никогда не взлететь.

Этот самолет впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021 в России, где присутствовал российский диктатор Владимир Путин. Отмечается, что первый полет истребителя был запланирован на 2023 год, однако его неоднократно откладывали. Первые поставки ожидаются между 2026 и 2027 годами.

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"Разработка Су-75 столкнулась с рядом проблем, прежде всего из-за международных санкций, наложенных на РФ после российско-украинской войны. Эти санкции ограничили доступ России к критически важным компонентам, таким как полупроводники и высокотехнологичное обрабатывающее оборудование, которые необходимы для производства самолета", - добавил Айзек.

Также, как отмечает обозреватель, Россия потеряла финансирование от международных партнеров, таких как Объединенные Арабские Эмираты, в результате чего проект еще больше замедлился.

Характеристики истребителя Су-75 "Шах и мат"

Этот самолет разрабатывался как одномоторный малозаметный многоцелевой истребитель с акцентом на доступность и экспортный потенциал. Истребитель имеет несколько конструктивных элементов, которые направлены на уменьшение его радиолокационной заметности и усиление боевых возможностей.

"Кабина экипажа Су-75 оборудована передовой авионикой, включая современную радиолокационную систему, размещенную в носовой части фюзеляжа. Ожидается, что самолет также будет оснащен комплексным набором систем радиоэлектронной борьбы и противодействия, что повысит его живучесть в сложных условиях", - отметил эксперт.

Что касается внутренних отсеков вооружения Су-75, то они предназначены для размещения различных боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", благодаря чему самолет может выполнять много задач.

"Малозаметность самолета позволяет ему приближаться к целям незамеченным, нанося точные удары с минимальным риском перехвата. Су-75 "Шах и мат" позиционируется как экономически выгодная альтернатива другим истребителям пятого поколения, стоимость которого оценивается в 25-30 миллионов долларов за единицу. Это делает его значительно дешевле F-35, который стоит около 80 миллионов долларов за единицу", - подчеркнул Айзек.

Отмечается, что потенциальными покупателями Су-75 являются страны Африки, Азии и Латинской Америки, где растет спрос на современную, однако доступную по цене военную технику.

В чем проблема Су-75 "Шах и мат"

Несмотря на свою конструкцию и потенциал, Су-75 "Шах и мат" имеет много препятствий. В частности международные санкции серьезно повлияли на сроки разработки и производственные возможности.

"Невозможность импорта критически важных компонентов и потеря международного финансирования вызвали беспокойство относительно жизнеспособности проекта. Более того, геополитический ландшафт и конкурентный характер мирового оборонного рынка создают дополнительные вызовы. Например, F-35 уже зарекомендовал себя как ведущий истребитель пятого поколения с большим количеством международных заказчиков и мощной инфраструктурой поддержки", - напомнил эксперт.

Кроме того, Су-75 конкурирует с другим российским истребителем пятого поколения, а именно Су-57, который тоже пытается найти свое место на рынке.

"Учитывая нынешнее состояние российской экономики и авиационной промышленности, может пройти много времени, прежде чем Су-75 поднимется в воздух. Если вообще взлетит", - подытожил обозреватель.

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