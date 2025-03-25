На возможности этого самолета значительно влияет война в Украине, говорит обозреватель.

МиГ-35, который в НАТО называют "Fulcrum-F", является многоцелевым истребителем, который разработала российская компания "Микоян", входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в РФ. Но несмотря на свое превосходство над более старыми моделями, такими как МиГ-29, истребитель не нашел свое место на международном рынке, из-за чего эксперты сомневаются в будущем этого самолета. Об этом пишет оборонный обозреватель Айзек Зайц для журнала 19FortyFive.

Что известно о МиГ-35

"МиГ-35 был разработан в ответ на меняющиеся требования воздушной войны и потребность в экономически эффективных, но мощных многоцелевых истребителях. Он был призван заполнить пробел между истребителями четвертого поколения и платформами пятого поколения, такими как Су-57", - отметил эксперт.

При разработке самолета была учтена значительная модернизация авионики, радиолокационные системы и вооружения, благодаря чему он стал конкурентом на мировом рынке истребителей.

Видео дня

Известно, что истребитель оснащен двумя турбовентиляторными двигателями РД-33МК, которые предоставляют тягу по 9 тысяч кгс (килограмм-силы) каждый. Эти двигатели не дымят и имеют системы, которые уменьшают инфракрасную и оптическую видимость.

Максимальный взлетный вес самолета составляет 24 500 кг, а максимальная скорость 2,25 Маха. МиГ-35 может работать на высотах до 17 500 метров и имеет дальность полета без дозаправки 2 тысячи км, которая может быть увеличена до 3 100 км с помощью внешних топливных баков.

"Одним из главных преимуществ МиГ-35 является его современное радиоэлектронное оборудование. Самолет имеет радиолокационную станцию с активной электронно-сканируемой антенной решеткой (AESA), что обеспечивает превосходные возможности отслеживания и поражения целей. Радар может одновременно обнаруживать и сопровождать до 30 целей, а также поражать до шести целей одновременно", - рассказал Айзек.

Также МиГ-35 оснащен уникальной оптической локационной системой, которая позволяет самолету выполнять независимые многоцелевые миссии, не рассчитывая на наземные системы перехвата.

Что не так с МиГ-35?

Несмотря на свои передовые возможности, истребитель имеет проблемы как на внутреннем, так и на экспортном рынках. По состоянию на начало 2025 года на вооружение Воздушно-космических сил РФ было принято лишь ограниченное количество таких самолетов, пишет обозреватель.

"Хотя серийное производство самолета, как сообщается, должно начаться уже в этом году. Отсутствие у самолета стелс-функций, необходимых для современной и будущей войны, ограничивает его конкурентоспособность по сравнению с платформами пятого поколения. Экспортные перспективы МиГ-35 также были прохладными, поскольку потенциальные покупатели выбирали европейские, китайские или другие российские альтернативы. Даже ближайший союзник России, Индия, решила отказаться от приобретения МиГ-35", - подчеркнул Айзек.

По словам эксперта, война в Украине еще больше усложнила производство и выполнение экспортных контрактов. Также разработка новых истребителей среднего веса с возможностями следующего поколения, таких как Су-75 "Шах и мат", помешала перспективам МиГ-35.

Пока только Перу, Мьянма и Вьетнам заявили о планах приобрести этот истребитель, однако официальных заказов еще не было.

"МиГ-35 представляет собой значительный прогресс в технологии российских многоцелевых истребителей, основанный на наследии серии МиГ-29. Благодаря современной авионике, универсальным системам вооружения и исключительной маневренности, эта платформа сама по себе является грозным самолетом. Однако проблемы, с которыми он сталкивается с точки зрения признания на рынке и конкуренции со стороны новых платформ, подчеркивают быстро меняющийся характер современной воздушной войны. Будущее истребителя остается неопределенным. Учитывая очень низкий международный интерес, новый самолет, похоже, зашел в тупик", - подытожил Айзек.

Другие интересные материалы о российской авиации

Ранее эксперт объяснил, что не так с новым российским истребителем Су-75. По его словам, разработка самолета столкнулась с рядом проблем, в том числе и из-за международных санкций, наложенных на РФ после российско-украинской войны.

В то же время эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал, как быстро Россия восстанавливает потери в военной авиации. Он отметил, что возможности врага по изготовлению военных самолетов на сегодня значительно меньше, чем были до полномасштабной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: