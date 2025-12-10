ОАК уже начала производство машин для поставки в следующем году.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским войскам новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает "Ростех".

Россияне традиционно не называют количества переданных самолетов. Судя по обнародованным фото и видеоматериалам, в составе новой партии было по меньшей мере несколько боевых машин.

"Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу над самолетами следующего года", - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

По его словам, этот год стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 - главное

На сегодня Су-34 является одним из самых массовых российских боевых самолетов. По подсчетам специалистов, за все годы было изготовлено более 160 таких бомбардировщиков.

Почти все они отправились в состав Воздушно-космических сил РФ. Небольшую часть Россия хочет поставить (или уже поставила) на экспорт. Ранее в Сеть выложили фото оранжевого Су-34. По мнению специалистов, заказчиком стал Алжир.

Отметим, что именно Су-34 выступает штатным носителем бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), также известных как "КАБы". Последние несут особую угрозу силам обороны Украины благодаря своей массовости и дешевизне.

Ранее стало известно, что россияне увеличили радиус действия своих авиабомб до 200 километров. Это открывает новые возможности для ударов вглубь Украины и позволяет российским пилотам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны.

