Силы обороны постоянно наблюдают за врагом и не подпускают его к переднему краю.

На Харьковском направлении противник пытается завести новый личный состав и подтянуть его на передний край для осуществления диверсионных мероприятий. Об этом заявил начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Мел" в эфире "Киев24".

"Ситуация на нашем направлении остается стабильно динамичной. Враг постоянно осуществляет свои перемещения, осуществляет маневры. Все время он пытается завести новый личный состав и подтянуть на передний край для осуществления диверсионных мероприятий. Наши силы постоянно наблюдают за врагом и не подпускают его к переднему краю", - сказал он.

По словам начальника штаба, личный состав к изменению погодных условий начали готовить еще с лета.

"Личный состав у нас обеспечен всем необходимым, чтобы не было перемерзаний. И за такой погодой действительно очень наблюдение усиливаем. Потому что враг так же использует погодные условия, как и мы", - подчеркнул "Мел".

Ситуация на Харьковщине - новости

Как сообщал УНИАН, 7 декабря российские оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине. По мнению аналитиков, таким образом оккупанты пытаются разрушить украинские линии коммуникации на севере Харьковщины, что нарушит украинскую логистику.

В частности, эти удары, вероятно, были направлены на ослабление украинских наземных линий коммуникаций, обеспечивающих снабжение на направлениях Волчанск, Великий Бурлук и Купянск.

В то же время украинские силы были готовы к этому сценарию, поэтому эффективность этих российских ударов по украинской логистике может быть ограничена, отметили в ISW.

