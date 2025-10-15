Владислав Григорьев

Превратить Су-30 в носителя ракет Meteor прежде всего позволила установка нового индийского радара Virupaksha GaN AESA.

На истребители российской разработки Су-30 планируют интегрировать европейские дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" MBDA Meteor. Речь идет о самолетах в составе воздушных сил Индии, пишет Indian Defense News.

Отмечается, что европейских производитель ракетных систем MBDA уже подтвердил возможность такого проекта. В издании добавили, что превратить Су-30 в носителя ракет Meteor прежде всего позволила установка нового индийского радара Virupaksha GaN AESA, который может обнаруживать вражеские самолеты на расстоянии до 300 км.

Как пишет Defense Express, к модернизации Су-30МКИ, вероятнее всего, привлекут российских специалистов. Более того, они участвовали в разработке плана по оснащению истребителей ракетами MBDA Meteor.

В издании предупредили, что это может привести к тому, что россияне получат доступ к технической документации на Meteor и к самим ракетам. Это создает огромный риск утечки информации о современном европейском оружии.

Даже если россияне не скопируют европейскую разработку, они получат данные об ограничениях системы и ее точных характеристиках. В издании добавили, что в худшем случае РФ узнает, как можно улучшить свои ракеты Р-37М, которые уже используются на Су-30СМ2.

Россия потеряла Су-30СМ в Черном море - что известно

Напомним, что в августе Военно-морские силы Украины сообщили о том, что в Черное море, в районе острова Змеиный, вероятно, упал российский истребитель Су-30СМ. ВМС ВС Украины получили радиоперехват о потере связи с самолетом россиян.

Отмечается, что вскоре после этого оккупанты начали проводить поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.

