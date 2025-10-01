Не исключено, что могут быть проблемы как при интеграции этих компонентов, так и в дальнейшем в использовании.

Оборонная промышленность Индии планирует провести летные испытания своего собственного авиационного двигателя GTX-35VS Kaveri на многострадальных российских истребителях Су-30МКИ, сообщает Defense Express.

Эксперты рассказали, что на это ее вдохновила история разработки F-22. Указывается, что по данным Republic World, такое решение предлагает Индийский научно-исследовательский институт газовых турбин (GTRE), работающий над проектом. Ожидается, что летные испытания должны дать практический опыт, потому что все предыдущие тесты проводились только на стендах в лабораторных условиях.

Аналитики отмечают, что о таких испытаниях заговорили на фоне того, что из-за невозможности выдать необходимую мощность для истребителя, Kaveri сейчас адаптируют для реактивных БПЛА Ghatak. Это происходит несмотря на то, что разработка ведется еще с 1980-х для собственного Tejas.

Видео дня

Эксперты объясняют, что двигатель, который не подошел к боевому самолету, предложили испытать все же на боевом самолете. Это при том, что мощность АЛ-31, стоящего на Су-30МКИ, составляет примерно 88 кН сухой тяги, тогда как у Kaveri - до 49-51 кН. Отмечается, что последний ближе к американскому F404, имеющему 47 кН сухой тяги.

По мнению аналитиков, могут быть проблемы как и при интеграции этих компонентов, что несет серьезные технические вызовы и риски, так и в дальнейшем использовании и безопасности полета.

В то же время, указывается в публикации, именно применение готовой платформы для испытаний может иметь смысл, но возможно, для этого лучше подошел бы Tejas.

Сейчас Индия ищет также возможности для модернизации Су-30МКИ, что включает и замену двигателей. Несмотря на то, что Россия предлагает им свои услуги в пакете с Су-57 и Су-35С, индийский авиапарк уже столкнулся со многими проблемами с обслуживанием с 2014 года из-за санкций против РФ.

Что касается истории с F-22, то его двигатели Pratt & Whitney F119 перед установкой на прототипы истребителей прошли летные испытания на специализированном Boeing 747SP, который используют именно для подобных задач. Отмечается, что это гораздо более безопасный и простой подход.

Однако, как говорится в статье, Индия не имеет собственных самолетов под испытания, поэтому использование имеющейся под рукой платформы имеет смысл на поверхности. Однако то количество проблем, которые надо преодолеть для реализации, вызывают много вопросов к проекту.

Последние новости об Индии

Ранее УНИАН сообщал, что 25 сентября в Индии состоялся испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести ядерную боеголовку. Указывается, что эта ракета предназначена для использования обширной сети железных дорог страны, чтобы избежать обнаружения противником. Известно, что ракета Agni Prime была запущена с рельсовой пусковой установки, которую буксирует локомотив Indian Railways. Министр обороны страны Раджнатх Сингх заявил, что ракета рассчитана на дальность более 1900 км, а также оснащена "различными передовыми функциями".

Также мы писали, что Нью-Дели просит у США разрешения на закупку "черного золота" у Венесуэлы и Ирана, которые находятся под санкциями. Представители Индии во время переговоров с американскими чиновниками в США подчеркнули, что одновременное прекращение поставок из России, Ирана и Венесуэлы - всех основных производителей нефти - может привести к скачку мировых цен. Индия прекратила покупать иранскую нефть еще в 2019 году, а крупнейший частный нефтепереработчик страны Reliance Industries в этом году прекратил покупку венесуэльской нефти из-за усиления санкций со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: