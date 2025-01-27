Романенко говорит, что никто в мире не выпускает настоящий аналог комплексов Patriot.

Украина вряд ли способна выпускать свой аналог американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, о возможности чего говорил главнокомандующий Александр Сырский. Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Как он отметил в комментарии Telegraf UA, на это есть несколько причин – как организационных, так и технических. Романенко напомнил, что выпуск противотанковых ракет в Украине происходит с большим трудом, поэтому Patriot может быть ей не по силам.

"Во-первых, собственно ракета. Во-вторых, сложный радар с фазированной антенной решеткой – вообще топовая технология. Три пусковые установки – это огромные грузовики. Не КрАЗы, а больше – это MAN. Украина не выпускает таких больших грузовиков, и я уже не говорю о куче другого оборудования", – пояснил он.

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По словам эксперта, Украина способна выпускать генератор к этому комплексу, однако должен быть соблюден ряд требований по стабильности работы. Романенко не думает, что украинские предприятия, которые находятся под постоянными атаками со стороны РФ, смогут справиться с такой задачей.

Он отметил, что никто в мире не выпускает настоящий аналог комплексов Patriot. Собственную мощную систему имеет Израиль – речь идет о "Праще Давида".

"Они продали его Финляндии за 317 миллионов долларов, а Patriot стоит 1 млрд долларов. Ракеты из "Пращи Давида" в пять раз дешевле самых современных ракет "Пэтриот" MSE (еще есть версия ракеты CRI) и они не взаимозаменяемы", – акцентировал авиаэксперт.

Производство оружия в Украине: последние новости

Украина первой в мире применила дроны-авианосцы. И уже вскоре Силы обороны на практике могут перейти на трехуровневую систему беспилотников: морские дроны, которые несут летательные дрономатки, вооруженные FPV-дронами.

Также в Украине создали дрон на оптоволокне с дальностью более 41 километра. Такие дроны нечувствительны к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что их можно будет изготавливать в количестве 1000 единиц в месяц.

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