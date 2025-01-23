Уже вскоре украинцы могут на практике перейти на трехуровневую систему беспилотников: морские дроны, которые несут летательные дрономатки, вооруженные FPV-дронами.

Будущее роботизированной войны - это беспилотники, которые перевозят много дронов меньшего размера. Сегодня Украина является мировым лидером в развитии именно этой технологии, пишет на страницах The Telegraph военный аналитик Дэвид Акс.

В качестве наглядной демонстрации прогресса, которого достигли украинцы в этом направлении, эксперт вспоминает рейд украинских морских дронов на "вышки Бойко" в Черном море в начале декабря. За время войны украинцы неоднократно били по этим газовым платформам, которые россияне используют в качестве наблюдательных пунктов. Но декабрьская атака была действительно выдающейся из-за одного важного аспекта - первое известное применение морского дрона в качестве носителя для FPV-дронов.

На кадрах рейда, опубликованных украинскими военными, хорошо видно, как маленькие беспилотники вылетают из брюха морского дрона и успешно поражают российское наблюдательное оборудование и самих оккупантов.

А в начале января появились новые свидетельства об успешном применении этого оружия: украинские "дрононосцы" атаковали российские средства противовоздушной обороны и другие цели, расположенные вдоль побережья к северу от Крыма. Сгорели по меньшей мере три российские машины.

"Это впечатляющая разработка, которая требует прочного, водонепроницаемого оборудования, надежной спутниковой связи и команд квалифицированных операторов, которые отдельно управляют лодками и их дронами. Невероятно, но нынешняя комбинация - беспилотная лодка, содержащая дроны FPV - может быть только началом", - пишет Дэвид Акс.

Аналитик напомнил, что на вооружении украинцев уже есть так называемые дрономатки - большие беспилотные летательные аппараты, способные нести меньшие дроны-камикадзе. И вот эти дрономатки можно перевозить морскими безэкипажными катерами, чтобы потом дрономатка могла залететь на контролируемую россиянами акваторию или территорию и там выпустить ударные FPV-дроны. Это позволит поражать российские цели в Крыму далеко от берега.

"И да, это будет беспилотник, который запускается с дрона, запущенного с дрона. Или носителя беспилотника", - резюмирует Акс.

Технологии российско-украинской войны

Как писал УНИАН, украинские специалисты создали дрон, управляемый через оптоволокно, который способен лететь на расстояние более 41 км. Ожидается, что такие дроны вскоре начнут производить по тысяче единиц в месяц.

Также мы рассказывали, что США разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с дальностью 453 километра. Сейчас об этой бомбе мало что известно, но ее должны сделать уже в следующем году.

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