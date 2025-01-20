По словам бывшего сотрудника СБУ, РФ охотится за локациями, где может быть организовано производство ПВО в Украине.

Украина может наладить собственное производство систем ПВО, похожих по характеристикам на американские ЗРК Patriot, но для этого нужно решить ряд вопросов, в частности относительно финансирования и места, где можно это собирать.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"В принципе, все сделать можно. У нас есть талантливые люди, которые это могут сделать. Но вопрос: а) финансирование, б) места, где можно это собирать и делать серию. Ну, и конечно, это испытание", - сказал он.

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При этом Ступак подчеркнул, что РФ уже охотится за этими локациями.

"Она прекрасно отслеживает информацию, интервью, там анализируют, делают выводы и пытаются попадать сразу на предупреждение по объектам, где по их мнению, такие штуки могут собираться, или даже вообще проводиться совещания. Вот на днях был прилет по центральной части города Киева. Киевляне знают что там расположено, знают, что там за предприятие. Его снова и снова гамселят (россияне - УНИАН). Мы понимаем, что там уже живого места не осталось, но все равно баллистика туда прилетает", - добавил он.

Ступак отметил, что налаживание серийного производства - это длительный период времени.

"Серийное масштабирование: надо делать ракеты, колеса этих транспортных установок... Надо наладить каналы поставки. Для понимания, система "Насамс" - там в цепочке поставок 1500 компаний с двух континентов", - прокомментировал эксперт.

Ступак напомнил, что с момента объявления, что у нас есть собственный беспилотник с радиусом действия в 1 тысячу км до объявления, что у нас есть попадание за тысячу километров, прошло около года.

"Украина может это сделать (наладить серийное производство систем ПВО - УНИАН), но нужно время, финансирование, желание наших западных друзей дать нам технологии. Я предполагаю, что эта установка может быть не реплика, а по своим определенным характеристикам немного проще, чем "Пэтриот", потому что мы понимаем, что американцы миллиарды долларов вкладывали столько лет. Конечно, мы можем скопировать", - отметил Ступак.

Он добавил, что это является нормальной практикой.

"Да, оно может выглядеть немного забавно, но оно должно работать. Если после войны есть такая способность обеспечить каждый город, каждый населенный пункт, военную локацию такими установками, то конечно, на это надо делать акцент", - подчеркнул Ступак.

Украина работает над созданием собственной системы ПВО

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью для "ТСН.Тиждень" сказал, что Украина сейчас работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, которая способна будет перехватывать ракеты наподобие российского "Орешника".

Он подчеркнул, что ракеты "Орешник" могут ее перехватить в настоящее время только несколько видов систем ПВО и сейчас Украина ведет переговоры с союзниками, чтобы получить такие системы. В то же время, по словам Сырского, это должно побудить Украину и к созданию собственной "современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором при применении такого оружия россиянами".

Как известно, Россия испытывает новую ракету средней дальности, известную как "Орешник". И использует для этого территорию Украины.

Ею страна-агрессор ударила по Днепру 21 ноября прошлого года. Ракета имела несколько боеголовок.

19 декабря Путин заявил, что никто не может сбить "Орешник", и предложил это "проверить в Киеве".

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