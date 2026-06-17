ISW подсчитали, сколько ракет 'Орешник' осталось у РФ

Чтобы уложиться в сроки, установленные Путиным, производитель "Орешника" отказался от протоколов обеспечения качества.

РФ, вероятно, имеет в своём запасе лишь одну действующую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны, добавляя, что Москва стремится нарастить производство этих средств поражения.

Аналитики отмечают, что Путин издал директиву об ускорении производства четырёх дополнительных БРСД "Орешник" после первого применения по Днепру в ноябре 2024 года. С тех пор РФ запустила две из них по Украине – по Львову и Белой Церкви. Еще одна ракета упала на оккупированной территории Донецкой области. Учитывая это, отмечают аналитики, у РФ может оставаться только одна такая ракета.

Эксперты ссылаются на источники аналитиков Dallas Analytics из Минобороны РФ. Те сообщают, что производителям "Орешника" пришлось обойти протоколы обеспечения качества, чтобы выдержать темпы, требуемые Путиным.

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В частности, Dallas Analytics получили конфиденциальные российские документы, в которых сообщается об уязвимости в авиационном гироскопе ГУ-503 советской разработки. Что фактически нарушает возможности точного наведения БРСД "Орешник" и приводит к отклонению ракеты на десятки километров от цели.

Российский "Орешник": важные новости

После последнего применения Россией ракеты "Орешник" аналитики обнаружили в ней ряд недостатков. В частности, WELT отмечает, что хотя Москва и называет это оружие таким, которое якобы невозможно перехватить, однако на практике у него есть серьезные проблемы с точностью.

В то же время эксперты, проанализировавшие остатки российского "Орешника", которым она нанесла удар по Белой Церкви, отметили, что большинство электронных компонентов, обнаруженных в обломках этой ракеты, были от российских и белорусских производителей. Отмечается, что это отличает "Орешник" от других ракет РФ, в которых обнаруживали значительную долю компонентов западного производства.

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