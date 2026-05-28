Что нашли в остатках 'Орешника' в Белой Церкви: СМИ выяснили подробности

Украинские следователи опубликовали выводы относительно обломков российского "Орешника", которым РФ атаковала Белую Церковь. Об этом сообщает Defence blog.
Отмечается, что эта ракета несла боеголовки, которые были инертными имитаторами, металлическими и бетонными блоками без взрывчатого вещества. Эти же элементы были найдены и во время предыдущих атак РФ этим видом вооружения.
На местах попадания этой ракеты эксперты обнаружили кратеры диаметром примерно три метра и глубиной два метра, размеры которых соответствуют блокам тяжелых металлов, а не взрывным боеголовкам. И это подрывает заявления Кремля об уникальной способности этого оружия к глубокому проникновению.
В то же время обломки в Белой Церкви дали украинским специалистам наиболее четкое представление о внутренней структуре ракеты "Орешник". Специалистам, в частности, удалось найти блок развертывания боеголовки, ответственный за отделение корпусов, осуществляющих обратную передачу. Также был обнаружен блок проводки, соединяющий отдельные элементы боеголовки. Среди электронных компонентов, найденных в отсеке наведения, были устройства с датами производства 2018 года.
Со ссылкой на Владислава Власюка, уполномоченного Украины по вопросам санкционной политики, издание пишет, что большинство электронных компонентов, обнаруженных в обломках этой ракеты, были от российских и беларуских производителей. И это отличает эту ракету от других российских средств поражения, в которых находили большую долю компонентов западного производства.
Эксперты также анализируют место удара. Издание отмечает, что такой выбор РФ свидетельствует о ее намеренном географическом смещении в сторону Киевской области.
"Поле обломков в гаражном кооперативе Белой Церкви небольшое, кратеры измеряются метрами, а количество жертв именно от боеголовок "Орешника" равно нулю. Именно для этого и было разработано это оружие – как политический инструмент, говорящий на языке систем доставки ядерного оружия, оставляя при этом пространство для сдержанности", – заключают аналитики.
Российский "Орешник": важные новости
Ранее Иван Киричевский, эксперт по вооружениям Defense Express, сообщал, что РФ могла в общей сложности накопить не менее 10 ракет "Орешник". Он также подчеркнул, что у Украины нет средств для сбивания этого вида вооружения.
Между тем британский полковник Хэмиш де Бретон-Гордон назвал последнее использование Россией своей ракеты "Орешник" "очередным унижением Путина". Он отметил, что это может быть связано с тем, что в Киеве расположены системы ПВО "Пэтриот", которые ранее уже сбивали другие широко разрекламированные российские виды оружия.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Даже если США отдадут нам все – ракет не хватит": эксперт по вооружению о критическом дефиците для Patriot
- "Существенно новый технологический уровень": авиаэксперт объяснил, чем истребители Gripen лучше F-16 и Mirage
- Истребители Gripen прибудут в Украину вместе с ракетами Meteor: в чем их преимущества