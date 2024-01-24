По его словам, эти "птички" слишком устарели для интенсивной войны, которая происходит в Украине.

Германия впервые объявила, что передаст Украине военные вертолеты. Речь идет о шести 50-летних вертолетах Sea King Mk 41.

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что это "барахло", которое опасно для украинских пилотов. Об этом он написал в социальной сети X.

Как отметил Репке, Sea King Mk 41 с 2020 года выводится из эксплуатации и заменяется NH 90 nth Sea Lion. Украине их передадут с запчастями после того, как пилоты пройдут обучение в Германии.

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Репке напомнил, что в 2014 году пресса активно писала об этих военных вертолетах. В одной из статей говорилось, что "проблема Sea King заключается в простом старении: если в 2006 году потребовалось от 50 до 60 часов обслуживания, чтобы обеспечить один час полета, теперь это соотношение составляет от 1 до 120".

"Мы отдаем Украине барахло. Если вам нужно 120 часов обслуживания, чтобы организовать один безопасный час полета в совершенно спокойной обстановке, это хороший старожил. Для страны в состоянии войны с малым количеством пилотов и присутствием врага это просто опасно для жизни украинских солдат", - подытожил Репке.

Sea King Mk 41 для Украины

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk 41. Как сообщил министр обороны страны, Киеву передадут шесть таких вертолетов, а также комплект принадлежностей и запасных частей к ним.

"Sea King - это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого рода", - сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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