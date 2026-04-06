Швеция передаст Украине хайтек-истребители 'Шахедов': Минобороны раскрыло детали

На закупку систем Швеция выделит 400 миллионов евро.

Силы обороны получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые помогут ПВО Украины в борьбе с российскими "Шахедами" и другими воздушными угрозами. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что на их закупку Швеция выделит 400 миллионов евро – почти треть суммы нового пакета военной помощи объемом 1,2 миллиарда евро, который был объявлен в феврале.

Характеристики ПВО Tridon MK2

В Минобороны пояснили, что Tridon MK2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, которая впервые была представлена в 2024 году. Работает при любых погодных условиях, днем и ночью. Одно из ее преимуществ – относительно низкая стоимость выстрела.

"Tridon MK2 имеет на вооружении 40-мм автоматическую пушку Bofors 40 Mk4, поражающую цели на расстоянии до 12 км, осуществляя до 300 выстрелов в минуту. Система позволяет снижать темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огневым задачам", – говорится в сообщении.

Боеприпасы и шасси для Tridon MK2

В ведомстве рассказали, что пушка Tridon MK2 использует боеприпасы с программируемым взрывом. Они взрываются непосредственно перед целью, создавая облако осколков. Это существенно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами.

Также отмечается, что эту систему можно устанавливать на гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania. Ведь она оснащена электроприводами, благодаря чему легко интегрируется с различными платформами, в отличие от комплексов с гидравлическими приводами.

"Шведская Tridon MK 2 – универсальная система противовоздушной обороны, сочетающая высокую эффективность, широкий спектр применения и низкие эксплуатационные расходы. Она способна одновременно противостоять многим угрозам, в частности ударным и разведывательным беспилотникам, самолетам, вертолетам и крылатым ракетам", – подытожили в министерстве.

Помощь Швеции для Украины

Как сообщал УНИАН, в феврале 2026 года правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 12,9 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 1,42 миллиарда долларов США.

Как сообщали в правительстве, крупнейшей составляющей пакета станет закупка новых систем ближней противовоздушной обороны на сумму около 470 миллионов долларов (4,3 млрд крон). Также в пакете есть беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия, артиллерийские боеприпасы.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что с учетом нового пакета общая военная помощь Стокгольма Киеву с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году достигла примерно 11,3 миллиарда долларов (103 млрд крон).

