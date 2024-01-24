В СМИ идут споры относительно того, насколько безопасными являются эти "птички".

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты. Речь идет о шести вертолетах. Сроки поставки - второй квартал этого года (апрель-июнь). Машины будут поставляться с запасными частями, немцы также организуют обучение наших военных.

Как сообщает военный портал Defense Express, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал Sea King "проверенным и надежным вертолетом", который должен помочь на поле боя в ряде сценариев — "от разведки над Черным морем до транспортировки солдат".

Речь идет о вертолетах в модификации Sea King Mk.41 - это поисково-спасательная версия вертолета Sea King HAS.1 с удлиненной кабиной и увеличенным количеством топлива, которое было в свое время построено для военно-морских сил Германии.

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Заказ на 22 вертолета Sea King Германия разместила еще в июне 1969 года, они были предназначены для замены самолетов-амфибий Grumman Albatross. Поставки продолжались с апреля 1973 года по сентябрь 1974 года, еще один вертолет немцы получили в апреле 1975 года на замену одной из машин, потерпевшей крушение.

С1986 по 1988 год, ряд вертолеты проходили модернизацию, а именно получили ракеты Sea Skua и, соответственно, радар Ferranti Seaspray.

Sea Skua - это британская легкая ракета "воздух-поверхность", предназначенная для поражения вражеских кораблей, была выведена из эксплуатации Королевским флотом Великобритании в 2017 году, впоследствии ее заменила ракета Sea Venom. Официально заявленная дальность - до 15 км, но в ряде открытых источников утверждается, что она может уничтожать цели на больших расстояниях - до 25 км.

По состоянию на 2023 год на вооружении немецкого войска оставалось 11 вертолетов Sea King Mk41. Их планируют заменить на машины NH90 NFH (Sea Lion).

Sea King Mk 41 для Украины

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk 41. Как сообщил министр обороны страны, Киеву передадут шесть таких вертолетов, а также комплект принадлежностей и запасных частей к ним.

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что это "барахло", которое опасно для украинских пилотов. Об этом он написал в социальной сети X.

Репке напомнил, что в 2014 году пресса активно писала об этих военных вертолетах. В одной из статей говорилось, что "проблема Sea King заключается в простом старении: если в 2006 году потребовалось от 50 до 60 часов обслуживания, чтобы обеспечить один час полета, теперь это соотношение составляет от 1 до 120".

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