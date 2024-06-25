Дальность огня этой САУ составляет около 11 километров, говорит Олег Катков.

Недавно стало известно, что американская компания тайно поставила в Украину свою новую разработку – 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Эта установка является довольно революционной, говорит военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Hawkeye – довольно интересная и революционная САУ. Это в определенной степени высокотехнологичная система гашения отдачи, для того, чтобы внедорожник не рассыпался после нескольких выстрелов. Сейчас в США его только тестируют, он экспериментальный. Но такие образцы тоже переданы ВСУ, о чем официально сообщил разработчик, представитель компании США AM General", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, возможности установки Hawkeye обеспечиваются пушкой М-20 в калибре 105 мм. Дальность огня этой САУ составляет около 11 километров. Эксперт говорит, что там также довольно высокая скорострельность – за счет унитарного заряжания.

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"Она имеет ручную подачу, но это можно делать очень быстро. Расчет выдает восемь выстрелов в минуту. САУ очень мобильна и может объективно довольно активно находиться в состоянии маневра. В условиях контрбатарейной борьбы это очень важно", – добавил он.

Катков отметил, что Украина становится неким полигоном. И если компании вроде AM General готовы поставлять экспериментальное вооружение ВСУ для того, чтобы доказать правильность концепции, то это "крайне положительно".

"Мобильная артиллерийская система, которая уже на колесах, по моему мнению, в определенной степени все же выигрывает над прицепной, хотя бы в вопросе мобильности", – резюмировал Олег Катков.

Оружие для Украины: вы могли это пропустить

Украина получила первую партию боеприпасов, приобретенных для ВСУ в рамках инициативы Чехии. Когда именно прибыл груз, не раскрывается.

Тем временем в Испании решают вопрос о поставках ВСУ боевых машин пехоты (БМП) ASCOD, которые будут производиться на мощностях компании General Dynamics European Land Systems (GDELS).

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