Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 11,6 километров. Максимальная скорострельность составляет восемь выстрелов в минуту в течение трех минут.

Американская корпорация AM General без всяких анонсов поставила в Украину свою новую разработку, 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, которая пока только находится на тестах в армии США.

Как сообщил Defense Blog, директор программы AM General Майк Эванс рассказал, что тестовый образец САУ был направлен в Украину еще в апреле 2024 года.

САУ 2-CT Hawkeye - что о ней известно

Отмечается, что мобильная гаубица Hawkeye известна своей высокой мобильностью и универсальностью. Ее можно транспортировать различными средствами, включая транспортные самолеты, вертолеты, и даже сбросить с воздуха. Устойчивость платформы обеспечивается четырьмя гидравлическими стабилизаторами, позволяющими осуществлять горизонтальное наведение 180 градусов и вертикальное наведение от -5 до +72 градусов. Система рассчитана на экипаж из четырех человек, но при необходимости ею могут управлять только двое.

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Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 11,6 километров, а реактивными снарядами - до 19,5 километров. Максимальная скорострельность составляет восемь выстрелов в минуту в течение трех минут, а постоянная скорострельность - три выстрела в минуту. Гаубица может использовать весь спектр боеприпасов калибра 105 мм, которые есть на вооружении армии США.

САУ 2-CT Hawkeye - оценка экспертов

Как добавляют эксперты Defense Express, 2-CT Hawkeye была создана в 2019 году и является результатом сотрудничества AM General и Mandus Group. В 2021 армия выдала контракт на производство двух таких САУ непосредственно для тестов.

"И хотя речь якобы идет, на первый взгляд, об очень простом решении по установке пушки М20 калибром 105 миллиметров на шасси HMMWV, за кадром осталась довольно важная деталь: использование технологии мягкой отдачи, SRT, которая и позволяет внедорожнику не рассыпаться после нескольких выстрелов", - подчеркивают эксперты.

Кроме того, эксперты отмечают возможность осуществить первый выстрел всего через 1,5 минуты после остановки и покинуть позицию через 3 минуты, а также высокую скорострельность 105-мм артсистемы.

"То есть вся суть 105-мм САУ 2-CT Hawkeye в том, чтобы максимально быстро забрасывать врага снарядами и покинуть позицию, находясь постоянно в маневре, что в условиях контрбатарейной борьбы является единственным эффективным средством избежания ответного огня. И эта разработка объективно занимает место самоходных 120-мм минометов, но отличается более простым уровнем реализации за счет шасси", - пишут в Defense Express.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что расчет вынужден работать без защиты.

То есть условно 2-CT Hawkeye является 105-мм аналогом таких систем как Caesar или "Богдана" и в любом случае лучше прицепных 105-мм гаубиц, отмечается в статье.

"В то же время сам факт того, что такие системы направляются в Украину для получения реальной боевой оценки является лучшим примером того, что поставки новейших образцов в ВСУ является уникальной возможностью получить настоящее заключение и отметку "эффективность проверена в бою", - подытоживают эксперты.

Оружие для ВСУ - новости

Британская компания Thales UK уже в следующем году представит новое недорогое оружие, способное уничтожать несколько беспилотников за раз.

Ранее военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал, что наиболее оптимальными для Украины системами противовоздушной обороны сейчас являются Patriot или SAMP/T. Также может подойти израильская система "Хец-3".

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