'Украина уже победила': Стубб заявил о взаимной необходимости Киева и НАТО друг для друга

По мнению президента Финляндии, безопасность Альянса неразрывно связана с безопасностью Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина уже одержала победу в войне против России. В то же время он подчеркнул, что Киев по-прежнему остро нуждается в дополнительной поддержке со стороны союзников по НАТО, прежде всего для укрепления систем противовоздушной обороны. Об этом Стубб сказал в интервью CNBC в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Стубб подчеркнул, что Украине удалось сохранить свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, несмотря на более чем четыре года полномасштабного вторжения Москвы.

"Посмотрите на ситуацию с точки зрения Москвы: за последние четыре года, в ходе активной войны, они продвинулись на 60 километров. Во время Второй мировой войны они прошли от Москвы до Берлина – это 1 400 километров. Надо задать себе вопрос: "Кто победил, а кто проиграл?" Я считаю, что победила Украина", – отметил Стубб.

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Он также подчеркнул, что безопасность Альянса неразрывно связана с безопасностью Украины.

"Мое послание заключается в том, что да, Европе нужно активизировать свои усилия. Но знаете что? Украина нуждается в НАТО так же, как НАТО нуждается в Украине", – добавил президент Финляндии.

Стубб напомнил, что в прошлом году лидеры НАТО договорились увеличить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП к 2035 году после многолетнего давления со стороны США и на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он назвал эту договоренность "исторической" и отметил, что успех саммита в Анкаре будут оценивать по тому, насколько союзники выполнят взятые на себя обязательства.

"Именно поэтому мы говорим о НАТО 3.0. Именно поэтому мы говорим о перераспределении ответственности от Соединенных Штатов к Европе. И именно поэтому мы фактически говорим о более сильной Европе в рамках более сильного НАТО", – подчеркнул президент Финляндии.

Он также заявил, что европейские союзники услышали призыв Вашингтона взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"Мы ясно услышали американцев: берите на себя больше ответственности за собственную оборону. Это касается и военного времени, и кризисных ситуаций, и мирного времени, и планирования – именно этим мы сейчас и занимаемся", – отметил Стубб.

В то же время он подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в значительной военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны.

"Не стоит слишком радоваться по этому поводу, ведь Зеленскому нужна противовоздушная оборона, и именно в этом направлении мы должны оказать Украине как можно большую помощь", – отметил Стубб.

Подобного мнения придерживается и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Россия точно не побеждает в войне против Украины – это совершенно очевидно. Украина демонстрирует впечатляющие успехи. Россия вовсе не ведет эту войну так, как ожидала в начале", – сказал премьер Швеции.

Кристерссон отметил, что сейчас вопрос заключается в том, "на чьей стороне время". По его мнению, Россия делает ставку на то, что Европа устанет от войны и связанных с ней расходов, отвлечется на другие проблемы или поддастся давлению и запугиванию.

Подробнее о саммите НАТО

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отправляется на саммит НАТО уверенным в себе, как никогда. По словам источника, знакомого с ситуацией, о растущей уверенности Зеленского в позиции Украины свидетельствует то, что он откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов.

Позже Зеленский объявил о подписании оборонных соглашений в формате Drone Deal. В частности, соответствующие соглашения уже заключены с Нидерландами и Эстонией. Кроме того, по словам главы государства, продолжается подготовка соглашения между Канадой и Украиной. Также ведется работа над Drone Deal с Норвегией.

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