Украинские дроны атаковали военный аэродром РФ в Воронежской области

Снимками с места пожара поделились очевидцы.

Украинские беспилотники в ночь на 8 июля атаковали военный аэродром в Борисоглебске Воронежской области, где расположена ударная и учебная авиация Воздушно-космических сил РФ, сообщает Telegram-канал ASTRA.

Дроны попали на территорию авиабазы, после чего там начался пожар – это подтверждают кадры, снятые местными жителями.

Как пишет Militarnyi, до начала полномасштабной войны "Борисоглебск" считался одним из главных аэродромов ВКС РФ. На его территории размещаются 783-й учебный авиационный центр и подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии, укомплектованной самолетами Су-34, Су-35 и Су-30СМ.

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Мониторинговый сервис NASA FIRMS сообщил, что пожар на территории аэродрома 8 июля зафиксировал и спутник NASA.

По результатам анализа спутниковых снимков последних месяцев, аэродром использовался не слишком активно из-за близости к границе – там фиксировалось лишь периодическое появление отдельных вертолетов и самолетов.

Атаки на российские аэродромы

Это уже не первый удар по аэродрому "Борисоглебск". Так, 5 июля 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны уже наносили удар по этому объекту. В Генштабе тогда сообщали, что были поражены склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский пояснял: любой российский аэродром в радиусе 500 км от границы – потенциальная цель, ведь он может использоваться для нанесения ударов по Украине. В Борисоглебске, по его словам, находится учебная база (в частности, там готовят пилотов на Як-130), а также базировалось большинство самолетов, совершавших полеты для нанесения ударов по Украине.

Украинские удары по военным аэродромам регулярно наносятся и на других оккупированных территориях. Так, 3 июля 2026 года СБУ атаковала аэродромы "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

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