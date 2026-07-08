Ученые нашли вулкан, который ежедневно 'выбрасывает' в воздух кристаллы золота

С момента открытия прошло уже более 30 лет.

Ученые зафиксировали уникальное явление на вулкане в Антарктиде – он ежедневно выбрасывает в атмосферу микроскопические кристаллы чистого золота, пишет Indian Defence Review.

Эребус – самый южный действующий вулкан Земли, расположенный на острове Росса, примерно в 1350 километрах от Южного полюса. Его главная особенность – постоянное лавовое озеро. Помимо лавы и вулканических газов, гора выделяет то, чего больше нигде на планете не наблюдали: крошечные кристаллы чистого элементарного золота.

Согласно исследованию, опубликованному ещё в 1991 году в журнале Geophysical Research Letters, вулкан ежедневно выбрасывает около 80 граммов золотой пыли. Самые мелкие частицы способны пролетать до 1000 километров от кратера, а возможно, и дальше.

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Следы золота ученые находили и в выбросах других вулканов – на Килауэа на Гавайях, Этне в Италии, вулкане Августин на Аляске и Эль-Чичон в Мексике. По имеющимся данным, магма, поднимающаяся из недр Земли, содержит множество элементов – медь, серебро, ртуть, мышьяк, селен, серу и золото, которые образуют различные соединения.

Исследователи объясняют: золото не испаряется напрямую, ведь температура его кипения значительно выше температуры вулканических процессов. Вместо этого считается, что металл переносится в летучих соединениях с хлором или серой, которые остаются стабильными в горячих вулканических газах.

Кристаллы нашли в снегу, газах и даже в атмосфере

Команда геохимиков под руководством Кимберли Микер из Института горного дела и технологий Нью-Мексико исследовала образцы снега вокруг кратера, газов над лавовым озером и воздуха антарктической тропосферы на расстоянии до 1000 километров от вулкана.

Как говорится в материале, во всех трёх группах образцов обнаружили микроскопические частицы чистого золота. Под электронным микроскопом они оказались не бесформенными крупинками, а четкими кристаллами почти идеальной геометрической формы – некоторые размером до 60 микрометров.

Интересно, что по объёмам золота Эребус далеко не лидер. Килауэа, по оценкам, выделяет 500–800 граммов золота в сутки, а Этна – до 2,4 килограмма ежедневно. Однако только Эребус образует именно кристаллическое элементарное золото.

Почему это происходит – до сих пор не выяснено

Главный вопрос, на который ученые до сих пор не нашли ответа, – как золото отделяется от соединений, переносящих его через вулканическую систему.

Одна из версий: золото покидает лаву в составе летучих хлорсодержащих соединений, которые при охлаждении кристаллизуются ещё до того, как осесть на антарктическом льду. Впрочем, исследователи признают слабое место этой теории – газ содержит слишком мало золота, чтобы объяснить образование таких совершенных кристаллов прямо в воздухе.

По данным ScienceAlert, вулканолог Филип Кайл, один из участников исследовательской группы, впоследствии предложил другую версию: золото постепенно формируется в корке на поверхности лавового озера, а уже затем поднимается в воздух вместе с газами.

Стратовулканы Европы

Ранее УНИАН сообщал, что 5 июля в Италии проснулся самый высокий вулкан Этна. Он выбросил в воздух мощный шлейф пепла – облако поднялось примерно на 1,5 километра над вершиной. Из-за угрозы для авиации аэропорт Катания-Фонтанаросса временно ограничил прием рейсов, а часть самолетов перенаправили в Палермо. Специалисты тогда фиксировали на вулкане стромболианскую активность – короткие ритмичные выбросы газа и вулканических материалов.

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