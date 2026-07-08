Холодный атмосферный фронт испортит погоду в Украине: синоптик Диденко раскрыла детали

В то же время она предупредила, что в Украине ещё будут жаркие дни.

Сегодня, 8 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт с дождями. Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

Дожди, по её словам, могут переходить в сильный ливень, также вероятны град и шквалы. Только на крайнем востоке, а во второй половине дня и в западных областях (кроме Карпат) будет без осадков.

Ожидается сильный западный ветер, временами со штормовыми порывами до 15–20 м/с.

Видео дня

Температура на юге, востоке и в Днепропетровской области +25...+29 градусов, на остальной территории +18...+23 градуса.

"Наслаждаемся свежим воздухом, радуемся дождям, ведь июль ещё длинный и жара ещё будет", – уточнила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве 8 июля также будет дождь, гроза, возможен даже сильный ливень, а также штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Днем в столице ожидается всего +20...+21 градус.

Непогода 8 июля – предупреждение от Укргидрометцентра

Почти по всей Украине на среду объявлен I уровень опасности из-за непогоды.

Синоптики прогнозируют повсеместно, кроме запада и крайнего востока, грозы. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с. Также в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях пройдут сильные дожди, а на западе и севере страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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