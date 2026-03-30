Крик боли людей, чье время прошло: Дикий о критике дронов Украины со стороны главы Rheinmetall

Компания понимает, что ей нужно приспосабливаться к новым правилам войны, однако она к этому не готова.

Пренебрежительное заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера относительно украинских БпЛА может быть связано с обычной завистью. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, в эфире Radio NV.

"Rheinmetall - это действительно очень мощный концерн, не сравнится ни с каким нашим дроновым стартапом. Но есть нюанс. Это та старая, классическая тяжелая броня. И они делали эту броню еще для Адольфа Гитлера, броня Rheinmetall прошла Вторую мировую, прошла Холодную войну. А теперь представьте человека, у которого весь супермощный бизнес - это танки, БТР, крутая артиллерия, артиллерийские снаряды. И вдруг появляется что-то, почти не из металла, а преимущественно из пластика. Что-то, что можно печатать на принтере. И это что-то просто сжигает его танки, БТР. Выводит из строя дорогущую артиллерию", - сказал Дикий.

Он добавил, что в своем заявлении Паппергер, возможно, не планировал оскорблять украинских производителей БпЛА. В то же время, по мнению эксперта, Rheinmetall, возможно, сложно признавать современные реалии войны.

Видео дня

"Это просто крик боли людей, чье время прошло. Это просто крик боли той огромной оборонной промышленности, которая в эпоху дронов оказалась абсолютно беззащитной. И которой нужно радикально перестраиваться, чтобы выжить в условиях совершенно новой войны. А перестраиваться не хочется. Хочется продолжать строить танки Leopard, которые в последней модификации стоят 38 млн евро. И очень не хочется признавать, что танк за 38 млн евро элементарно сжигается FPV-дроном, который стоит около 700 евро. И поэтому гораздо легче закрыть на это глаза и кричать, что это все приколы плохих домохозяек", - добавил Дикий.

Критика украинских дронов от Rheinmetall: о чем идет речь

Напомним, ранее Армин Паппергер пренебрежительно высказался об украинских БпЛА. В частности, он назвал их "Лего". А перечисляя крупнейших украинских производителей дронов, Паппергер назвал их "украинскими домохозяйками", которые производят детали "на кухне на 3D-принтере".

На заявление главы Rheinmetall отреагировал, в частности, внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин. Он призвал уважать украинских производителей БпЛА. В то же время в самой компании позже опубликовали заявление, в котором выразили уважение к украинскому народу. При этом никаких извинений за заявления директора они не принесли.

