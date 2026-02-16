Гендиректор Rheinmetall озвучил прогноз по завершению войны в Украине

Он заявил, что Украина должна продолжать получать поддержку, и необходимое оборудование имеется в наличии.

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер не ожидает прекращения военных действий и наступления мира в Украине в этом году, пишет t.-online.

"Россия в этом не заинтересована", – заявил Папергер порталу "Table Media".

"В настоящее время мы производим больше боеприпасов, чем у нас есть контрактов", – заявил Паппергер.

Он также отметил, что концерн Rheinmetall мог бы "поставлять больше зенитных орудий, больше боеприпасов и даже больше танков", но на это не хватает финансирования.

Паппергер также заявил, что к концу этого года портфель заказов концерна составит около 140 миллиардов евро.

Война в Украине - прогнозы

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес также считает, что война в Украине вряд ли закончится в 2026 году. По его мнению, россияне согласятся на перемирие только, если их заставить.

В то же время 7 февраля президент украины Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну. По словам президента, вероятно, если этого не произойдет, то следует ожидать давления со стороны американцев.

