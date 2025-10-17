"Томагавки" изначально разрабатывались для доставки ядерного оружия сквозь советскую ПВО.

Крылатые ракеты "Томагавк" на вооружении Украины стали бы настоящим прорывом, и могли бы положить конец российскому вторжению – и даже привести к краху самого Владимира Путина. Как пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, причина в том, что никогда в современной войне ни одно тактическое оружие не оказывало такого стратегического, психологического и физического воздействия, которое может переломить ход игры, как эта крылатая ракета.

В чем эксклюзивность "Томагавков"

Как отмечает Бреттон-Гордон, "Томагавк" может преодолевать большие расстояния через территорию, защищённую ПВО России, и поражать практически любую цель. В отличие от большинства реактивных крылатых ракет, "Томагавки" изначально разрабатывались для доставки ядерного оружия сквозь советскую ПВО и находятся на вооружении, постоянно модернизируясь и совершенствуясь, уже много десятилетий. Он подчеркивает, что огромное количество "Томагавков" было запущено в атаку против самых разных противников, часто оснащённых российскими системами ПВО, и этот опыт был учтён при разработке современного оружия.

"Если бы украинцы смогли уничтожить хваленые путинские С-400, они бы контролировали собственное небо и могли бы направить свою растущую авиационную мощь на потрепанную армию Путина. Именно эта тактика разгромила иракскую и ливийскую армии практически без потерь для их западных противников. Полагаю, "Томагавк" в украинских арсеналах может означать конец путинской войны — или даже конец самого Путина, как это было с Саддамом (Хусейном) и (Муаммаром) Каддафи. Sic semper tyrannis (латинское крылатое выражение, которое употреблялось в Европе и других частях света, как эпитет или девиз против злоупотребления властью – УНИАН)", - пишет Бреттон-Гордон.

Помимо этого, "Томагавки" могли бы полностью перекрыть нефтяные краны России, отмечает обозреватель.

"Путин, без сомнения, понимает, что именно нынешний нефтяной кризис в России с большей вероятностью приведёт к его падению, чем любые потери на поле боя. Российский народ, похоже, невосприимчив к смерти своих солдат – вероятно, потому, что Путин изо всех сил старается переложить бремя ответственности на всех, кроме призывников-этнических русских… Но теперь, когда изнеженные москвичи не могут заправлять машины или летать на побережье в отпуск из-за украинских атак, они, похоже, близки к восстанию и бунту", - пишет Бреттон-Гордон.

Он отмечает: Кремль сам фактически открыто признаёт, что одно это оружие может поставить Россию на колени, используя всевозможные способы, чтобы убедить Трампа, чтобы тот не дарил и не продавал эти ракеты украинцам. И неудивительно, ведь "Путин знает, что оно может пробить брешь в его режиме и положить конец его царствованию", подчеркивает эксперт.

"Если президент Трамп хочет окончательно подтвердить свою репутацию великого миротворца и гарантировать себе Нобелевскую премию, ему нужна большая дубинка – "Томагавк". Всё остальное станет катастрофой для Украины и Европы, а неуловимая Нобелевская премия мира в ближайшее время не появится в Овальном кабинете", - подытоживает он.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский полетел в США для решения ключевого вопроса - обсудить с лидером США Дональдом Трампом расширение систем вооружения. При этом, как писали СМИ, на первом месте в списке желаний Украины находятся ракеты "Томагавк". Киев все еще ожидает решения и считает, что "такое оружие может изменить правила игры".

Тем временем президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам Трампа, во время разговора Путин пытался отговорить его передавать Украине ракеты Tomahawk.

