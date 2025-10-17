Ермак: Зеленский полетел в США за оружием, 'Томагавки' - первые в списке желаний

США имеют очень мало систем Typhon, которые нужны Украине для запуска этих ракет. Да и пока непонятно, сколько ракет может получить Киев из запасов Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский полетел в США для решения ключевого вопроса - обсудить с лидером США Дональдом Трампом расширение систем вооружения, которые США согласятся продать.

Как рассказал в интервью Axios глава Офиса президента Андрей Ермак, на первом месте в списке желаний Украины находятся ракеты "Томагавк". Киев все еще ожидает решения и считает, что "такое оружие может изменить правила игры".

Он подчеркнул, что Украине нужны ракеты для поражения заводов по производству беспилотников и ракет глубоко внутри российской территории. Киев также хочет несколько других систем вооружения, которые требуют одобрения США.

Видео дня

"Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое оружие, которое нам нужно, без каких-либо ограничений", - сказал Ермак.

Он признал, что в схеме, по которой страны НАТО покупают американское оружие для отправки его в Украину, были задержки, особенно когда речь идет о системах противовоздушной обороны.

Даже если Трамп согласится поставить Украине "Томагавки", непонятно, сколько ракет США смогут выделить из своих запасов. Кроме того, США имеют очень мало систем Typhon, которые нужны Украине для запуска этих ракет.

Американские и украинские военные эксперты также считают, что США, скорее всего, предоставят более старые модели "Томагавков", которые могут быть перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Зеленский утверждал, что само наличие ракет будет мощным козырем в переговорах с Путиным, которому придется смириться с мыслью, что Москва находится в пределах досягаемости Украины.

"Мы уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, как только слышит о "Томагавках", - сказал Зеленский в четверг.

В то же время Путин упомянул "Томагавки" во время своего разговора с Трампом в четверг, сообщил журналистам его советник по внешней политике Юрий Ушаков. По его словам, Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но повредят американо-российским отношениям и мирному процессу.

Вас также могут заинтересовать новости: