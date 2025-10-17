В частности, Путин пытался отговорить Трампа от поставок этого оружия.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине на фоне недавнего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, во время брифинга американский лидер сказал, что Европа хочет положить конец войне в Украине, но у нее "не получается". В то же время сам Трамп, по его словам, может это сделать.

Поставки ракет "Томагавк" Украине

Президент США говорит, что во время разговора с Путиным тот пытался отговорить его от поставок ракет "Томагавк" Украине:

"Конечно (он пытался), а вы что думаете? Что он скажет: "Прошу, продайте (Украине) эти ракеты, я был бы очень благодарен?"

Кроме того, по его словам, он также пытался спросить мнение Путина относительно передачи этих ракет.

"Я сказал Путину: "Вы не против, если я передам несколько тысяч ракет "Томагавк" вашим оппонентам?". Ему эта идея не понравилась", – добавил президент США.

При этом Трамп не стал говорить о том, получит ли Украина это оружие. Американский лидер заявил, что "Томагавки" очень нужны Соединенным Штатам, и в Вашингтоне не могут расходовать собственный запас этих ракет.

Встреча Трампа с Путиным

Дональд Трамп заявил, что его встреча с правителем РФ Владимиром Путиным должна состояться в течение двух недель. Ранее он говорил, что они встретятся в венгерском Будапеште.

Он также в очередной раз сказал, что между Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором плохие отношения, поэтому Трампу придется организовать с ними отдельные встречи:

"Есть проблема, они (Путин и Зеленский) не очень ладят. Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то отдельное. Отдельно, но на равных, мы встретимся и будем разговаривать", – пояснил президент США.

США и Украина: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где должна состояться его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он прокомментировал разговор американского лидера с диктатором Путиным, отметив, что Россия спешит возобновить диалог, как только услышала о ракетах "Томагавк".

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп верит в возможность встречи между президентом Украины Владимиром Зеленского и российским диктатором Владимиром Путиным.

