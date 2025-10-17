Как отметил Юрий Федоров, на военных складах США хранятся более 4 тысяч ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп допустил грубую ошибку, сказав, что не станет поставлять Украине ракеты Tomahawk - подобные уступки делают только в конце переговоров. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале The Breakfast Show.

"Я бы хотел остановиться на моменте, который меня шокировал больше всего. Это заявление Дональда Трампа - достаточно ясное заявление, которое он сделал в разговоре с корреспондентами, аккредитованными в Белом Доме... Он сказал, что не будет поставлять Украине ракеты Tomahawk", - сказал он.

Речь о заявлении Трампа, относительно того, что он США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk из-за того, что они "нужны Соединенным Штатам", объяснил эксперт. Согласно данным, которыми располагает Федоров, на военных складах США хранятся более 4 тысяч ракет Tomahawk различных модификаций.

Видео дня

"То есть, ракет много, но для Украины, видимо, их не хватает. Не хватает, чтобы осуществить поставки в Украину. И это, на мой взгляд, очень грубая ошибка американского президента с точки зрения будущих переговоров с Владимиром Путиным. Поскольку нормальная переговорная стратегия заключается в том, чтобы никогда крупные услуги своему визави не делать до начала переговоров", - подчеркнул Федоров.

По мнению эксперта, если Трамп хочет отказаться от поставок, то это следует сделать в процессе переговоров. Он акцентировал, что таково мнение всех профессиональных, опытных дипломатов: если вы готовы сделать уступку, никогда не делайте ее до начала переговоров. Как пояснил Федоров, уступку делают в конце переговоров, например, если они заходят в тупик.

"Вот это - грамотная стратегия переговоров. Трамп почему-то, не могу понять, почему... Может, он находится в состоянии какой-то эйфории после успешного завершения войны между Израилем и ХАМАС, хотя, на самом деле, эта война не завершена - ХАМАС не ликвидирован, ХАМАС не разгромлен окончательно, он сейчас набирает силы", - добавил Федоров.

Тем не менее Федоров предполагает, что Трамп считает себя миротворцем, которому удалось завершить войну на Ближнем Востоке, и который может решить вопрос войны в Украине.

"Но, если он действительно хочет чего-то добиться от Путина, а у меня большие сомнения на счет того, чего конкретно он хочет добиться, тогда такие заявления делать не следует", - уверен эксперт.

Разговор Трампа и Путина поставил под сомнение передачу Tomahawk Украине

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего вопрос поставки ракет Tomahawk Украине вызывает сомнение.

Как пишет Reuters, разговор лидеров состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который рассчитывает на усиление военной поддержки. По мнению журналистов, примирительный тон президента США после телефонного разговора с лидером РФ поставил под сомнение возможность такой перспективы.

Вас также могут заинтересовать новости: