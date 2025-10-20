Военный обозреватель напомнил, что ракеты Tomahawk отлично проявили себя в американских операциях на Ближнем Востоке.

Крылатые ракеты Tomahawk являются настоящей "рабочей лошадкой" арсенала США. Они применялись в американских операциях в Сирии и Ливии, а также против режима бывшего диктатора Саддама Хусейна в Ираке.

Сможет ли Tomahawk изменить ход войны в Украине

Военный обозреватель и журналист Тим Листер в своей колонке для CNN оценил, смогут ли ракеты Tomahawk изменить ход войны в Украине. Он отметил, что это довольно эффективное оружие.

Листер напомнил, что ракеты Tomahawk выпускаются уже более 40 лет в различных модификациях. Также это относительно дешевое оружие (около 2 миллиона долларов за ракету), а дальность ракет составляет от 1600 до 2500 километров.

Обозреватель подчеркнул, что дальность Tomahawk не намного больше, чем у некоторых украинских дронов, но американские крылатые ракеты обладают гораздо большей разрушительнйо силой. Эти ракеты оснащены сложными технологиями наведения и летят с высокой дозвуковой скоростью.

По этим причинам президент Украины Владимир Зеленский призывал администрацию президента США Дональда Трампа передать Tomahawk Украине. Тем не менее на прошлой неделе глава Вашингтона намекнул, что Штаты не собираются поставлять Киеву это оружие, так как оно необходимо самим США.

Листер добавил, что даже поставки истребителей F-16, танков Abrams и ракетных батарей Patriot не смогли помочь Украине существенно изменить ход войны. По его мнению, чтобы вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы и авиабазы России, потребуются сотни "Томагавков".

Журналист отметил, что эксперты Института изучения войны (ISW) придерживаются мнения, что даже нескольких десятков ракет достаточно, чтобы украинские военные нанесли существенный ущерб ключевым объектам российской инфраструктуры, расположенным далеко на территории РФ, включая завод по производству "Шахедов" в Татарстане и авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области.

Листер напомнил, что в Кремле были встревожены перспективой получения Украиной ракет Tomahawk. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже говорил о том, что Москва воспримет их поставку Украине как "враждебный шаг, угрожающий глобальной безопасности".

Также обозреватель отметил, что ракеты Tomahawk доказали свою эффективность в бою в 1991 году, когда США и их союзники пытались изгнать иракские войска из Кувейта. Тогда всего за первые три дня операции "Буря в пустыне" по иракским оборонительным позициям было выпущено 122 ракеты. Также это оружие использовалось на Балканах, в Афганистане, Йемене, Ливии и Сирии.

Что на самом деле необходимо Украине

Листер подчеркнул, что в основном это были ракеты морского базирования. Он добавил, что Украине для их запуска понадобится наземная пусковая установка Typhon американского производства.

Кроме того, обозреватель отметил, что Зеленский оптимистично высказывался об украинской крылатой ракете "Фламинго", которая имеет дальность полета, аналогичную Tomahawk. Тем не менее ее возможности все еще остаются загадкой, а Украине не хватает ресурсов для наращивания производства.

Листер считает, что ракеты Tomahawk помогли бы Украине наносить удары по целям глубоко на территории РФ, но Киеву прежде всего нужно усиление противовоздушной обороны, так как Россия усиливает массированные атаки с помощью ракет и дронов.

Почему Трамп не спешит с ракетами Tomahawk для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk не ограничивается наличием ракет у США. По его словам, все зависит от возможности их эффективного использования и координации действий.

Кроме того, Зеленский отметил, что американская сторона, в частности президент США Дональд Трамп, осторожно относится к передаче ракет. Украинский лидер объяснил, что Вашингтон не хочет обострять конфликт с Россией до встречи с ней на дипломатическом уровне.

