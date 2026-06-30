Европа не получит американские 'Томагавки', но есть украинская альтернатива, – аналитик

Идея развертывания американских крылатых ракет большой дальности в Европе потерпела крах из-за смены политического курса в Вашингтоне.

Администрация Трампа неожиданно заблокировала давно запланированное размещение пусковых установок Typhon с ракетами Tomahawk в Германии, мотивируя это нежеланием "провоцировать Россию". В условиях, когда европейские разработки аналогичного оружия появятся лишь в 2030-х годах, Берлин оказался в критическом вакууме безопасности.

Известный военный аналитик Дэвид Акс в материале для онлайн-журнала CEPA утверждает: единственным реальным выходом для европейского контента является закупка украинских дальнобойных ракет FP-5 "Фламинго" от компании Fire Point. Это решение позволит удовлетворить оборонные потребности Запада и нарастить производство для ВСУ.

Американские ракеты Tomahawk стоят более 2 миллионов долларов за единицу, а их производство в США сейчас перегружено из-за необходимости пополнения запасов после конфликта с Ираном. В то же время украинская ракета FP-5 "Фламинго" стоит всего 500 тысяч долларов.

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Несмотря на определенные технические нюансы – в частности, то, что 6-тонная FP-5 создана на базе более старых разведывательных беспилотников и примерно в пять раз тяжелее "Томагавка" – она доступна, проверенной в реальных боях и может производиться сотнями в месяц при наличии финансирования.

Инвестиции европейских стран помогли бы снизить её себестоимость благодаря эффекту масштаба и позволили бы Украине производить больше оружия для собственных нужд.

Интерес Германии и сотрудничество с Diehl Defense

Министр обороны Германии Борис Писториус открыто выражает скептицизм по поводу того, что США одобрят немецкий запрос на покупку комплексов Typhon. По его словам, Европе нужен временный инструмент, чтобы немедленно преодолеть технологический разрыв, пока Россия переводит экономику на рельсы постоянной войны.

Именно поэтому немецкий оборонный гигант Diehl Defense уже начал официальные переговоры с украинским разработчиком Fire Point о совместном производстве. Генеральный директор Diehl Хельмут Раух подтвердил факт этих переговоров. Более того, у компаний уже есть успешный опыт сотрудничества: немцы поставляют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения для украинских зенитных ракет большой дальности.

Эволюция точности: от промахов до удара по Чебоксарам

Навигация долгое время оставалась главной проблемой украинской компании. После боевого дебюта FP-5 "Фламинго" в мае 2025 года украинские войска выпустили не менее 20 таких ракет с дальностью 3000 км по территории РФ, но лишь четыре из них смогли поразить цели из-за несовершенства автономной гироскопической инерциальной системы.

Однако уже 10 июня 2026 года Силы обороны запустили пять ракет FP-5 по оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (в 900 км от фронта), который производит антенны для российских беспилотников и ракет.

В результате две ракеты успешно пробили защитные сетки и поразили объект своими мощными 1100-килограммовыми боевыми частями, вызвав масштабные разрушения и пожары.

Этот успешный налёт стал чётким сигналом для Кремля о дальнобойных возможностях Украины, а для Европы – доказательством того, что эффективное решение её оборонных проблем лежит в плоскости финансовой и инженерной поддержки украинского ВПК. Сочетание европейских денег, немецких технологий наведения и украинского производственного опыта способно перевооружить континент уже сегодня, не дожидаясь следующего десятилетия, резюмирует эксперт.

Эффективность ударов "Фламинго"

В ночь на 27 июня российский Волгоград оказался под ракетным ударом. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов и масштабном возгорании в результате попадания. Согласно выводам OSINT-исследователей, целью атаки стал завод "Титан-Баррикады". Это предприятие занимает стратегическое место в структуре российского оборонно-промышленного комплекса, поскольку специализируется на производстве пусковых установок для ракетных комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс". Для нанесения этого удара на большое расстояние, скорее всего, были применены украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".

По информации Business Insider, ссылающегося на спутниковые снимки и открытые источники, украинские военные 13 июня нанесли ракетный удар по оборонному заводу в российском городе Чебоксары. Спутниковые данные свидетельствуют, что предприятие было заранее оборудовано специальной защитой в виде металлической сетки ("клетки"), предназначенной для отражения ударов беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшим объектом оказался завод "Прогресс", расположенный на территории Чувашии на расстоянии более 900 километров от передовой. Этот промышленный объект специализируется на производстве электронных компонентов, используемых в российских системах вооружения.

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