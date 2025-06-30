Армию США массово вооружат дешевыми гиперзвуковыми ракетами для HIMARS

В американской армии продолжается разработка гиперзвукового ударного оружия наземного запуска, совместимого с HIMARS.

Армия США планирует к 2028 году поставить в полевые подразделения оружейную систему Blackbeard Ground Launch (GL). Это должен быть высокоточный боеприпас средней дальности, который будет совместим с существующими пусковыми установками, пишет Defence Вlog.

В бюджете на 2026 финансовый год армия запросила 25 миллионов долларов на финансирование интеграции Blackbeard в HIMARS. На эти средства должны будут провести финальную доработку, летные испытания, проверку программного обеспечения и интеграцию пусковой установки.

Blackbeard не будет предназначен для замены гиперзвукового оружия большой дальности, говорится в обосновании армейского бюджета. Планируется максимально удешевить действующие системы ракетного огня средней дальности, сохранив примерно 80% возможностей стоящей на вооружении у армии США ракеты Precision Strike Missile.

Видео дня

Defence Вlog пишет, что Blackbeard будет использовать технологию гиперзвуковых ракет на основе головки самонаведения для поражения чувствительных ко времени и защищенных целей. Она должна наносить быстрые удары с существующих армейских пусковых платформ. В отличие от более крупных и дорогих гиперзвуковых систем, Blackbeard разработан для массового производства.

Первые летные демонстрации Blackbeard запланированы на начало 2026 года. Испытание боевым огнем серийного прототипа ожидается в 2027 году.

Издание пишет, что в разработке, вероятно, участвует оборонный стартап Castelion, основанный в 2022 году. Он специализируется на быстром, недорогом оружии воздушного и наземного базирования. В его руководство входят ветераны из SpaceX, Raytheon и других ведущих оборонных компаний.

Больше новостей о разработках оружия

Напомним, что американская оборонная компания Mach Industries разрабатывает дрон Viper, который имеет все характеристики ракеты. Он будет иметь характеристики скорости и дальности, как у ракеты ATACMS для пусков с установок HIMARS.

А немецкий концерн Rheinmetall и американская Lockheed Martin создают совместное предприятие по выпуску ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3. Производство развернут в Европе, чтобы сократить зависимость от США и ускорить снабжение.

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