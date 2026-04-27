Прошли успешные испытания ракеты Mark I, которая может помочь сбивать 'Шахеды', – СМИ

По словам аналитиков, Mark I станет универсальным средством, поскольку её можно будет запускать с наземных, морских и воздушных платформ.

Компания Frankenburg Technologies активно работает над своей антидроновой ракетой Mark I. На днях она опубликовала на своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) первое видео с испытаниями этой ракеты в варианте "воздух-воздух".

Издание Defense Express уточнило, что речь идет о наземных испытательных стрельбах. Аналитики отметили, что на кадрах можно увидеть успешный пуск ракеты Mark I с пилона, установленного на наземной пусковой установке.

"Другие детали этих испытаний не раскрываются, но в компании подчеркивают, что они тщательно работают над ракетой с целью снижения рисков динамики запуска ракет "воздух-воздух", включая безопасное отделение от пилона и стабильный полет", – говорится в статье.

По словам аналитиков, фактически речь идет о том, что Mark I станет универсальным средством, поскольку ее можно будет запускать с наземных, морских и воздушных платформ.

"А такая потребность прямо вытекает из опыта украинской армии в отражении атак "Шахедов", включая использование морских дронов для перехвата дальнобойных ударных дронов с применением дронов-перехватчиков", – отмечает издание.

Предполагается, что эстонская Mark I при условии действительно невысокой цены может стать отличным дополнением к арсеналу морских платформ. Что касается варианта "воздух-воздух", то благодаря действительно небольшим размерам Mark I – речь идет о длине 66 см и массе менее 2 кг – ее вполне можно будет адаптировать для запусков с тех же дронов.

Издание прогнозирует, что Mark I вполне может поступить на вооружение Сил обороны Украины, поскольку еще два года назад эстонская компания заявляла, что в 2025 году должны пройти первые испытания их зенитных ракет. Правда, аналитики добавили, что на сегодняшний день не сообщалось, состоялись ли они.

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Михаил Федоров поделился, что впервые частная противовоздушная оборона сбила реактивный "Шахед", летевший со скоростью 400 километров в час. По словам Федорова, это произошло в Харьковской области. Министр обороны Украины сообщил, что Россия расширяет применение реактивных дронов – более быстрых и сложных для перехвата. Федоров отметил, что частные группы усиливают защиту критической инфраструктуры. Он добавил, что в настоящее время на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО.

Также мы писали, что военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что украинский защитник сбил два "Шахеда" на расстоянии 500 км. Коваленко отметил, что это свидетельствует о том, что Украина значительно расширяет использование наших дронов-перехватчиков. По его словам, зенитный дрон можно использовать в различных ситуациях: и в разных рельефно-ландшафтных, и географических условиях. Военный обозреватель добавил, что это значительно расширяет возможности использования этих дронов.

