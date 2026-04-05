Первый подобный перехват: эксперт о сбивании 'Шахедов' с расстояния 500 км

Сбивание украинским бойцом двух "Шахедов" на расстоянии 500 км свидетельствует о том, что мы значительно расширяем использование наших дронов-перехватчиков. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко на Radio NV.

"К сожалению, но именно война в Украине, полномасштабное вторжение, стала периодом установления невероятных рекордов, которых не было в истории войн и конфликтов, или их не было 40 лет, например, как уничтожение флагмана флота. Я имею в виду ракетный крейсер "Москва". А значит, это был первый рекорд, а затем были и другие рекордные события, которые происходили впервые. Это действительно первый перехват дроном-перехватчиком на таком расстоянии, что значительно расширяет возможности по использованию этих средств", – заявил он.

По словам эксперта, дроны-перехватчики, зенитные дроны сами по себе уже давно заняли свое место в малой ПВО.

"Что касается реактивных, то здесь еще есть вопросы, но вот базовый стандартный "Шахед 136", он становится основным средством его перехвата, это именно зенитный дрон, но он многофункционален. Зенитный дрон можно использовать в различных ситуациях: и в различных рельефно-ландшафтных, и географических условиях. Я говорю не только о наземном запуске, я говорю и о морском запуске, я говорю и о воздушном запуске. Поэтому да, действительно, это о многом говорит и значительно расширяет возможности использования этих дронов", – добавил Коваленко.

Мировой рекорд украинского воина

Как сообщал УНИАН, на этой неделе украинский воин Роман с позывным Халк из подразделения "Булава" сбил два российских "Шахеда" перехватчиком STING с расстояния 500 километров. В компании Wild Hornets ("Дикие шершни"), производящей перехватчики, назвали это достижение "абсолютным мировым рекордом".

Это первый в мире случай, когда кто-то управлял дистанционно на таком большом расстоянии и действительно перехватил дроны, причем не один, а два.

