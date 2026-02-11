Сколько лет может уйти на передачу ВСУ 150 Gripen и 100 Rafale: эксперты сделали прогноз

Сейчас проблема заключается в том, где взять средства на эти самолеты.

Украина планирует усилить свои Воздушные силы обеими моделями истребителей, а именно шведскими Gripen E/F от Saab и французскими Rafale от Dassault Aviation. Однако на это уйдет не только около 50 млрд евро на закупку самолетов и 100 млрд евро на их эксплуатацию, но и потребуется достаточно много времени на выполнение этих заказов. Об этом пишет Defense Express.

По словам аналитиков, при самых благоприятных условиях Украина получит первую эскадрилью из новых Gripen E/F или Rafale только в 2030-х годах, а последние истребители - аж в 2040-х.

"Дело в том, что производственные мощности авиационных производителей сейчас не только ограничены, они сильно загружены и имеют уже существующие контракты. В частности, у шведского Saab в портфеле заказов около 85 Gripen, а у французского Dassault - 220. И эти заказы уже "забили" производственные линии на годы", - объяснили в публикации.

Эксперты отметили, что при нынешнем темпе производства в 12 Gripen E/F в год очередь на них уже достигает 7 лет, а последний экспортный заказ для Колумбии от 2025 года должен быть выполнен до 2032 года. Темп в 26 Rafale свидетельствует о сроке выполнения имеющихся заказов в 8,5 лет.

"Если авиастроители не ускорятся, то реальное выполнение украинских контрактов, если не считать возможность формальной передачи единичных истребителей, начнется только на уровне 2033-2034 годов. И если исходить из текущих возможностей Saab, то на выполнение только потенциального украинского заказа уйдет еще 12,5 лет. А вот французский Dassault сможет 100 истребителей собрать за чуть менее 4 лет", - добавляют в Defense Express.

Поэтому если Украина сейчас закажет истребители, то все новые Gripen E/F сможет получить до 2044 года, а Rafale до 2038 года. Однако, по словам аналитиков, это лишь условные сроки, ведь ситуация динамична и зависит от расширения производства и расширения портфеля заказов.

"Ситуация с мощностями и сроками выполнения даже текущих контрактов не устраивает ни Saab, ни Dassault, ни имеющихся заказчиков. Поэтому оба авиастроителя задекларировали ускорение производства и имеют цель в долгосрочной перспективе выйти на уровень в 36 истребителей в год каждый", - подчеркнули в материале.

Эксперты считают, что единственное, что может сделать Украина в такой ситуации, это как можно быстрее подписать твердые заказы на первые партии истребителей, ведь очередь покупателей перед украинскими Воздушными силами будет только расти. Однако сначала для этого необходимо согласовать источник финансирования такой закупки.

Как писал УНИАН, россияне совершили демонстративный полет на Су-30 с ракетами вблизи границ НАТО, имея кассетные бомбы и противокорабельные ракеты.

"В целом использование боевого вооружения на российских самолетах, которые совершают провокационные маневры вблизи воздушного пространства НАТО, является крайне редким явлением", - отметили эксперты.

В то же время главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков назвал главное препятствие, которое будет тормозить закупку Rafale и Gripen для Украины. По его словам, пока не будет решен вопрос, где взять 50 млрд евро - это примерно такая общая цена закупки, говорить, когда Украина начнет получать заказы, - трудно.

