Калибр северокорейского аналога реактивной системы пока неизвестен.

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) разработали собственную реактивную систему HIMARS.

Как сообщает "Милитарный", аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS был показан в КНДР на параде.

Соответствующие фото опубликовало Корейское центральное информационное агентство (KCNA). Отмечается, что пусковая установка размещена на трехосном грузовом шасси неизвестной модели, с двумя пусковыми ячейками.

В "Милитарном" отмечают, что точный калибр реактивной системы пока неизвестен, но при детальном осмотре видно два отдельных "пакета": с одной стороны - 9 направляющих, вероятно для 240 мм ракет, а рядом - для баллистической ракеты, возможно типа Hwasong 11.

Другая установка того же типа имела "пакет" с вероятно, 122 мм ракетами в количестве до 20 в направляющих.

"Таким образом, Пхеньян продемонстрировал прямой аналог американской системы - как в плане модульной пусковой установки, так и шасси", - отмечает портал.

При этом северокорейские конструкторы вместо одной пусковой секции создали вариант с двумя, что приближает его по огневым возможностям к гусеничным реактивным системам залпового огня типа M270/MLRS.

Подчеркивается, что такая тенденция развития "наглядно демонстрирует, что для корейского оборонно-промышленного комплекса главными образцами служит техника США и европейских стран, что видно из похожей концепции, реализованной в новых разработках".

Оружие КНДР

Как сообщалось, ранее в КНДР представили новое гиперзвуковое оружие - пусковую установку Hwasong-11Ma. В новом вооружении баллистическая ракета KN-23 могла быть объединена с гиперзвуковым планировочным блоком.

Аналитики отметили сходство между Hwasong-11Ma и российским "Искандер-М": обе системы имеют почти одинаковую конструкцию хвостовой части ракеты и похожую концепцию пусковой установки.

KN-23 является одним из видов оружия, которое страна поставляла РФ для войны против Украины.

