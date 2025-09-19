Теперь представители НАТО хотят сотрудничать с Украиной посредством партнёрств, лицензирования и частных инвестиций.

Европейские правительства взяли на себя обязательство увеличить военные расходы, а Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, только что объявила о планах создания "стены беспилотников" на восточном фланге Европы с помощью Украины. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что "стена беспилотников" важна не только в геополитическом смысле; она также подчеркивает все более важную историю о технологиях и инновациях для Запада.

Сейчас украицы разрабатывают инновации, позволяющие значительно увеличить дальность полета дронов, повысить их атакующие возможности, создавать "роевые" атаки и избегать радиоэлектронных помех, используя оптоволоконные кабели, воздушные шары и искусственный интеллект.

При этом россияне делают то же самое. И это изменило характер войны: мир, в котором дешевые дроны могут уничтожать сверхдорогие корабли и самолеты, меняет динамику сил и экономику боя.

"Западные системы, которые изначально были эффективны, теперь имеют весьма неоднозначную эффективность", - заявил Дэвид Петреус, бывший генерал армии США.

Ключевой политический советник Александр Камышин сказал, что Украина сейчас стремится освободиться от влияния Китая в вопросе производства дронов. Более половины украинских беспилотников теперь отечественного производства, и Китай больше не единственный мировой король беспилотников.

Отмечается, что Украина уже рассматривает возможность экспорта подводных беспилотников, которые она использовала для вытеснения российских кораблей из Черного моря.

Все это создаёт гонку инноваций и выводит Украину и Россию далеко вперёд по сравнению с Европой и Америкой. Они особенно заинтересованы в доступе к сокровищнице данных, собранных ее дронами, для обучения будущих моделей ИИ. В статье сказано:

"И это меняет дипломатический баланс сил. Украина больше не просто молит о помощи Запада: у нее есть то, что нужно Европе и Америке. Сотрудничество будет непростым. Некоторые западные инвесторы и правительства опасаются вкладывать средства в зону боевых действий. Доверие между Украиной и Америкой подорвано. Украинцам не хватает инвестиционных средств".

Камышин утверджает, что в России используется централизованная система разработки продуктов сверху вниз, но в Украине предпринимательская экосистема больше похожа на Кремниевую долину, с жесткой конкуренцией на низовом уровне между производителями, которые совместно разрабатывают продукты со своими клиентами, то есть армией.

Отмечается, что первая система лучше с точки зрения масштаба. Однако вторая более устойчива и обеспечивает более быстрые инновации. А поскольку европейская и американская системы закупок ближе к российской модели, импортировать украинский подход будет сложно. Но американские и европейские частные инвесторы и предприниматели пытаются делать именно это, как и некоторые правительства.

Война в Украине - использование беспилотников

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении украинские военные фиксируют новую угрозу от россиян - так называемые "дроны-ждуны". Они имеют специальные платформы - они могут приземлиться на ровное место, например, на дорогу, крышу дома, остановку и тому подобное. Затем они ждут, пока появится цель, обычно это автомобиль с нашими военными.

