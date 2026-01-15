В Польше раскрыли, сколько самолетов Миг-29 передадут Украине

Польское правительство уже приняло решение о передаче самолетов.

Польша планирует поставить Украине до девяти своих истребителей МиГ-29, чтобы помочь Киеву в защите от российского вторжения. Об этом заявил заместитель министра обороны Павел Залевский в интервью TVP World.

По словам чиновника, польское правительство уже приняло решение о передаче самолетов.

"Мы ждем ответа от Министерства обороны Украины. Переговоры продолжаются. Это уже исключительно технические обсждения", - сказал он.

На вопрос о том, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский ответил, что Киев поддерживает его. При этом технические детали передачи МиГов, включая логистику и техническое обслуживание, находятся на стадии доработки.

По словам чиновника, первоначальная поставка будет включать "менее десяти" самолетов.

МиГ-29 от Польши: что известно

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые будут списаны с баланса польской армии до конца декабря. В то же время он отметил, что взамен Польша получит украинские беспилотные технологии.

Как отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, речь идет о передаче Украине списанной авиации. По его словам, из этих самолетов можно будет собрать 2-3, которые будут способны реально работать.

