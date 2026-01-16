Польша имеет 14 МиГ-29, но может продать Украине максимум 9: СМИ объяснили, почему

В Варшаве говорят не о передаче подержанных самолетов, а именно о продаже.

Польша намерена продать Украине подержанные МиГ-29, которые страна выводит из эксплуатации. Польский заместитель министра обороны сказал, что сейчас идут технические дискуссии и ожидается официальный ответ от Минобороны Украины.

Украинское издание Defense Express отметило, что в Польше говорят не о передаче подержанных самолетов, а именно о продаже. За истребители в Варшаве хотят получить украинские технологии беспилотников – по крайней мере, в 2025 году было объявлено о таком намерении. Хотя тогда Генштаб Польши говорил и о ракетных технологиях.

Авторы материала добавили, что предметом обсуждения является "до десяти", то есть максимум девять подержанных МиГ-29. Официально же в составе воздушных сил Польши должно быть 14 МиГ-29, которые приписаны к 23-й авиабазе в Минске-Мазовецком. Речь идет об 11 одноместных и 3 двухместных самолетах.



"А вот почему в Польше говорят только о "до десяти", вполне возможно найти в причине, почему поляки их вообще решили продать. Эта причина также была официально озвучена еще в декабре: "достижение самолетами целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствие перспектив их дальнейшей модернизации в составе вооруженных сил Польши". То есть из 14 имеющихся бортов именно такое количество еще может рассматриваться как предмет торговли по своему состоянию", – говорится в материале.

Издание напомнило, что в 2023 году Украина получила от Словакии 13 самолетов МиГ-29АС. Однако своим ходом только четыре из них перелетели в Украину своим ходом.

"И словацкие истребители примерно в то же время проходили примерно такой же объем ограниченной модернизации, что и польские МиГ-29, которые были обновлены в 2011-2014 годах на мощностях Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2. И несмотря на то, что очень часто указывается на то, что эти самолеты соответствуют стандартам НАТО, речь, в первую очередь, идет только о средствах связи и навигации, а не об интеграции какого-либо вооружения", – констатировали авторы материала.

Оружие для Украины

Испания передает Украине радар, который видит все в небе. Речь идет о радаре Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA. Стоимость комплекса оценивается в 37 млн евро.

Кроме того, Украина получит новейшие немецкие БМП. Компания Rheinmetall официально подтвердила начало поставок Lynx KF41. В будущем ожидается не только закупка большего количества единиц, но и локализация производства Lynx непосредственно на украинских мощностях.

