Эти самолеты важны Украине из-за дефицита пилотов для F-16, отметил президент Владимир Зеленский.

Президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским прокомментировал возможный обмен самолетов МиГ-29 на украинские технологии беспилотников.

"К сожалению, общественное мнение было в какой-то степени дезинформировано. Я не буду в эти вопросы входить. Но хочу напомнить, что мой объем обязанностей - это заботиться об интересах польских солдат. В зависимости, в которой мы находимся, и эта встреча является тому доказательством, мы ищем симметричного, стратегического партнерства. Этот обмен МиГ на антидронные системы не противоречит нашей политике. И после формальных вопросов, я думаю, этот вопрос будет решен", - сказал Навроцкий.

В то же время президент Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за такое предложение и отметил, что Украине важно получить эти самолеты из-за нехватки пилотов для западной авиации.

"Когда у вас война ежедневная, каждый пилот - это большой дефицит. И обучение и тренировка пилота - это годы. Вопрос не в том, что у нас нет F-16. Вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратите где-то восемь месяцев, где-то полтора года, в зависимости от опыта. Для того, чтобы этот пилот вернулся на F-16 в борьбу против России. Разница между F-16 и МиГ для нас только в том, чтобы не терять нашего пилота. Потому что на МиГ учиться не нужно, наши люди обучены. В этом и был запрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов", - пояснил Зеленский.

МиГ-29 от Польши: что известно

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые будут списаны с баланса польской армии до конца декабря. В то же время он отметил, что взамен Польша получит украинские беспилотные технологии.

Как отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, речь идет о передаче Украине списанной авиации. По его словам, из этих самолетов можно будет собрать 2-3, которые будут способны реально работать.

