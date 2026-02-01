США обеспокоены дальнобойной ракетой Китая PL-17: в Defense Express объяснили причины

По разным оценкам, дальность пуска этой ракеты составляет 300-500 км.

Недавно в сети появилось фото новой китайской дальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" PL-17. Фотография была сделана возле стенда с ракетой на неизвестной выставке.

Американское медиапространство заполонили различные публикации, посвященные китайской разработке. В частности, в США обеспокоены тем, что в Китае не считают обнародование подробных изображений этой ракеты секретными, учитывая традиционную закрытость КНР. Речь идет о ракете с ориентировочной дальностью в 300-500 километров, рассказывает Defense Express.

В материале говорится, что это не первое упоминание об этой ракете – качественный снимок разработки впервые появился еще в 2016 году. Тогда истребитель Shenyang J-16 нес две – на тот момент еще неизвестные – ракеты. Официально же снимок с ракетой появился только в 2023 году.

"То есть PL-17 фактически существует уже 10 лет и за это время должна была стать довольно распространенной, а также интегрироваться и на другие носители. И из известного о ней то, что дальность в 300-500 км в ней обеспечивается двухимпульсным двигателем, который имеет огромные габариты, потому что длина этой ракеты составляет около 6 метров, на два метра больше, чем AIM-120 или ее китайский аналог PL-15", – объясняют авторы.

Отмечается, что китайская ракета имеет собственную радиолокационную головку самонаведения. Однако, учитывая дальность пуска, она должна получать динамические данные о точке встречи с целью, пишет издание. И это должны обеспечивать прежде всего самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Вряд ли эта ракета будет эффективным средством против истребителей на максимальных дальностях. Однако у нее есть и другое назначение. Речь идет о поражении самолетов ДРЛО, воздушных танкеров и других крупных бортов, считают авторы. Ключевой задачей может рассматриваться именно атака на топливозаправщики, предполагают в Defense Express.

"Без них вся боевая авиация США потеряет значительную долю эффективности и возможность концентрации значительных сил в небе, традиционных для американцев дальних операций самолетами тактической авиации и многочасовыми патрулированиями. Более того, значительная часть сил будет критически привязана к ограниченному количеству передовых авиабаз, которые находятся в зоне действия китайского ракетного вооружения", – акцентирует издание.

То есть фактически речь идет о парализации всей авиации Соединенных Штатов. Поэтому американцы действительно обеспокоены китайской разработкой.

С большой вероятностью, PL-17 станет частью арсенала китайских истребителей шестого поколения. Они смогут нести ее во внутренних отсеках вооружения.

"И хотя у США уже есть аналогичные дальнобойные ракеты – AIM-174B, конвертируемые в ракеты воздушного боя SM-6, которые должны иметь дальность в 500+ км, существует вопрос количества этих средств. А также того, что китайские воздушные силы на тихоокеанском воздушном театре боевых действий имеют короткое и прочное континентальное плечо логистики, что никакими ракетами не исправишь", – констатируется в материале.

