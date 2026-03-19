Премьер-министр Италии встала на сторону Орбана в конфликте с Украиной, - Politico

Один из дипломатов процитировал ее слова о том, что позиция Орбана "нормальна", потому что "все меняется" и что "если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони нарушила солидарность с большей частью ЕС, выразив сочувствие к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине на закрытом заседании европейского саммита в четверг. Об этом сообщили Politico пять дипломатов, знакомых с конфиденциальными обсуждениями.

По информации издания, она заявила своим коллегам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил блок, нарушив свое слово и отказавшись от кредита в размере 90 миллиардов евро Украине после того, как одобрил его в декабре.

Отмечается, что хотя и Мелони, и Орбан - правые, но итальянский лидер в целом придерживается основной линии ЕС, в которой венгерское правительство рассматривается как обструкционистское.

Видео дня

Хотя Мелони на встрече подчеркнула, что лично она по-прежнему поддерживает немедленное направление кредита Украине, она заявила, что понимает позицию Орбана, которому предстоят выборы в следующем месяце.

Один из пяти дипломатов процитировал ее слова о том, что позиция Орбана "нормальна", потому что "все меняется" и что "если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла".

Важно, что итальянское правительство это опровергло. Представитель офиса Мелони в Риме заявил:

"Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно".

Отмечается, что всем дипломатам, цитируемым в этой статье, была предоставлена ​​анонимность, чтобы они могли свободно говорить о дискуссиях, которые не проводились публично. Никто из них не присутствовал в комнате, поскольку там были почти исключительно лидеры.

По информации издания, объявление во вторник о том, что ЕС договорился с украинским правительством о финансировании ремонта и направлении на место миссии для установления фактов, не смогло преодолеть возражения Орбана в четверг.

По словам дипломатов, Орбан ранее проявлял конструктивный подход, и следует ожидать, что он откажется от своего вето, если трубопровод будет вновь открыт.

Красные линии по вопросу кредита для Украины

Издание пишет, что большинство других лидеров ЕС отреагировали с яростью в четверг утром, когда стало ясно, что Орбан не намерен уступать в вопросе кредита. Председатель Европейского совета Антониу Коста назвал это решение "неприемлемым" и беспрецедентным нарушением "красной линии" в поведении.

За исключением Венгрии и Словакии, остальные 25 стран с тех пор опубликовали совместное заявление, приветствуя решение о предоставлении кредита в размере 90 миллиардов евро и призывая к "первому траншу Украине к началу апреля".

Блокировка кредита для Украины

Венгрия и Словакия блокируют выделение средств, для чего необходимо одобрение всех правительств стран ЕС. Будапешт связал свое согласие с требованиями Украины отремонтировать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и который был поврежден российским беспилотником в январе, спустя несколько недель после того, как все 27 стран ЕС поддержали план предоставления кредита.

Politico писало, что лидерам ЕС не удалось убедить Орбана отказаться от своего сопротивления в предоставлении кредита на сумму 90 млрд евро для финансирования военных нужд Украины. Отмечалось, что кредит обсуждали полтора часа. Однако эта дискуссия не привела к четкому пути к соглашению.

Вас также могут заинтересовать новости: