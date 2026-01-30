КНДР неожиданно сократила поставки оружия в Россию, - СМИ

В январе зафиксирован только один рейс, хотя обычно их три в месяц.

В январе Северная Корея резко сократила объемы поставок оружия в Россию. Об этом сообщает южнокорейское издание NK News со ссылкой на спутниковые снимки.

В частности, в публикации отмечается, что в январе был зафиксирован только один случай захода российских судов-контейнеровозов в северокорейские порты.

Согласно спутниковым изображениям Planet Labs, судно пришвартовывалось у причала, связанного с экспортом оружия, 14 января после того, как накануне разгрузило пустые контейнеры на соседнем причале.

Анализ снимков показал, что это, вероятно, было одно из двух российских судов, которые ранее уже сыграли ключевую роль в торговле оружием между РФ и КНДР – либо Angara, либо Lady R.

Предыдущий такой заход российского судна в северокорейский порт состоялся 21 декабря. После его отправления в течение нескольких дней на пирсе выгрузили контейнеры, которые ожидали отправки еще три недели.

Как отмечает NK News, обычно российские корабли совершали не менее трех визитов в корейский порт ежемесячно. Причины паузы в январе неизвестны. Авторы публикации предполагают, что это может быть связано с плохой погодой, которая в этом году была особенно суровой. Также аналитики не исключают, что на закупки северокорейского оружия могла повлиять активизация мирных переговоров между Украиной и РФ, или же внутриполитическая ситуация в самой КНДР.

Как писал УНИАН, по словам эксперта Павла Лакийчука, КНДР и Беларусь не стремятся глубже втягиваться в войну России против Украины, а попытки привлечения бойцов из других стран не компенсируют масштабные потери российской армии.

Также мы рассказывали, что Северная Корея наращивает производство ядерных материалов такими темпами, что способна производить от 10 до 20 ядерных боеголовок в год, что, по словам президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, свидетельствует об отсутствии намерений Пхеньяна сворачивать ядерную программу.

