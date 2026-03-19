Ученые обнаружили редкую окаменелость с почти полным телом и мощными челюстями

Недавно описанный вид ископаемых из Китая предлагает редкую возможность заглянуть в жизнь сразу после крупнейшего вымирания в истории Земли. Об это пишет Daily Galaxy.

Сохранившиеся с необычайной детализацией окаменелости демонстрируют мощные челюсти у группы, долгое время известной в основном по раковинам.

Вид, Yunnanocyclus fortis, был идентифицирован по трем экземплярам, ​​найденным в Гуйянской биоте, богатом ископаемыми местонахождении в провинции Гуйчжоу. Согласно статье в журнале Papers in Palaeontology, эти животные жили в раннем триасе, примерно 251 миллион лет назад, в то время, когда морские экосистемы еще восстанавливались после пермско-триасового массового вымирания.

Отмечается, что циклиданцы, к группе которых принадлежит этот вид, остаются малоизученными. Их ископаемые находки скудны и часто ограничиваются отдельными панцирями. Ученые заявили, что отсутствие сохранившихся конечностей долгое время скрывало их полную анатомию, что делает каждое новое открытие особенно значимым.

Окаменелость с почти полностью сохранившимся телом

Новые экземпляры ракообразных выделяются уровнем сохранности. Помимо овального панциря, они сохранили хрупкие анатомические особенности, включая антеннулы, усики и семь пар грудных сегментов.

Исследователи отметили, что такая сохранность крайне редка для циклид, где мягкие или хрупкие структуры почти никогда не окаменевают. Эти детали помогают подтвердить их классификацию в отряде ракообразных на основе наличия таких конечностей, как мандибулы и максиллипеды.

Голотип имеет длину около 19,8 мм и ширину 14,7 мм, представляя собой компактное, но детальное изображение морфологии вида.

Интересно, что наиболее примечательной особенностью Yunnanocyclus fortis является пара крепких мандибул, структура, редко встречающаяся в этой группе.

Длина челюстей составляет приблизительно 1,7 мм, а ширина - 0,8 мм. Используя микрорентгеновскую флуоресценцию, ученые обнаружили высокие концентрации кальция и фосфора в челюстях и окружающих структурах. Как указано в исследовании, это свидетельствует о том, что челюсти были толстыми и сильно минерализованными.

Исследователи описывают челюсти как "сильно овальные", указывая на функциональную роль, которая, возможно, заключалась в обработке относительно твердого материала, хотя в результатах не указана конкретная диета. группа исследователей во главе с доктором Сяоюань Сунь из Китайского университета геологических наук, в которую вошли исследователи из Китая и США, сообщила:

"Как загадочная и специализированная группа ракообразных, они возникли в миссисипском периоде (359-323 миллиона лет назад) и вымерли в позднем меловом маастрихтском периоде (73-66 миллионов лет назад)".

Расширение ареала вида благодаря новой находке

Важно, что присутствие Yunnanocyclus fortis в Китае расширяет известное распространение раннетриасовых циклид. Ранее обнаруженные находки этого периода были сосредоточены на Мадагаскаре и в некоторых частях Европы. Авторы отметили, что новый вид представляет собой самую древнюю находку из восточного региона Тетиса.

"Наше открытие нового вида из Китая расширяет известное палеогеографическое распространение раннетриасовых циклид. Раннетриасовые циклиды наиболее широко распространены на Мадагаскаре, в Европе и Китае. К позднему триасу они были зарегистрированы только в Европе", - добавили исследователи.

Команда также проанализировала морфологические данные для реконструкции разнообразия циклид во времени. Их результаты показывают, что группа достигла своего пика разнообразия в карбоне, за которым последовал постепенный спад. Исследование показало, что эта закономерность подтверждает модель эволюции "раннего всплеска".

Данные из биоты Гуйяна указывают на то, что сложные морские сообщества могли вновь появиться раньше, чем считалось ранее, при этом циклиды уже были широко распространены в различных регионах.

