Технические характеристики ракеты до сих пор фактически скрыты.

Пентагон выбрал свою противодронную ракету - Freedom Eagle-1 от AV, которая "выбила" предложение Raytheon.

Военный портал Defense Express отмечает, что компания AV объявила о получении контракта на продолжение разработки зенитной ракеты для борьбы с беспилотниками в интересах Министерства обороны США по программе Next-Generation Counter-Uncrewed Aerial System (C-UAS) Missile.

Речь идет о результате объединения в этом году компании AeroVironment, известной своими дронами-камикадзе Switchblade и разведывательными БПЛА Puma, а также BlueHalo, которая специализируется на противодронных решениях.

AV получила этот контракт еще в начале года, впрочем объявила об этом только сейчас, став единственным участником программы NGCM по разработке противодроновой ракеты, что означает фактический выбор Пентагоном будущего поставщика.

Аналитики отметили, что это также означает, что ее единственный конкурент - гигант Raytheon выбыл из конкурса со своей зенитной ракетой Coyote 2, которая трансформировалась в ракету из зенитного дрона.

Заявка AV в программе NGCM - это ракета Freedom Eagle, FE-1. Впервые она была продемонстрирована в 2023 году и является результатом деятельности именно BlueHalo. А ее первый пуск состоялся в январе этого года.

В то же время технические характеристики FE-1 до сих пор фактически скрыты. Дальность определена как SHORAD (малая дальность); подчеркнуты, но не раскрыты габариты и размер боевой части, кроме того, что ракета позволяет бороться с БПЛА весом до 600 кг, летающими на высотах до 5,5 км.

Кроме того, система наведения на цель также нераскрыта, но преимуществом своего решения разработчики называют малую цену. Возможно, это намекает на то, что в FE-1 не использована активная радиолокационная головка самонаведения, как в Coyote 2 от Raytheon. Но очевидно решение AV вполне удовлетворяет Пентагон, а вместе с тем лучше предложения Raytheon.

Отмечается, что еще весной разработчики декларировали, что проведут полноценную демонстрацию FE-1 в третьем квартале этого года. Он закончился в сентябре, но о ее проведении так и не было сообщено. Впрочем, учитывая отсрочку AV своего прогресса в разработке ракеты, вполне возможно, что о них будет сообщено значительно позже.

Укрепление ПВО НАТО

Как сообщалось, ранее издание Politico отметило, что НАТО ищет способы укрепить уязвимую противовоздушную оборону на фоне растущих вторжений роями дронов и российской авиацией в свое воздушное пространство.

Так, за последние недели подозрительные беспилотники нарушали воздушное пространство Бельгии, Германии, Дании и Норвегии, российские дроны фиксировались над Румынией и были сбиты над Польшей. Кроме того, Альянсу пришлось срочно направить истребители для перехвата российских МиГ-31 над Эстонией, после того как они находились в воздушном пространстве страны в течение 12 минут.

В ответ НАТО представило программу Eastern Sentry, которая перемещает боевые самолеты и системы ПВО в страны переднего края.

