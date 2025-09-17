Новые испытания доказывают, что эти ракеты будут продолжать играть важную роль для США.

Американская компания Raytheon вместе с Командованием воздушных боевых сил ВС США осуществила самый длинный известный запуск ракеты AIM-120 AMRAAM с истребителя F-22. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации Raytheon, пуски состоялись осенью 2024 года в воздушном пространстве авиабазы Эглин. Сейчас в компании не разглашают точную дальность полета.

Отмечается, что запуск стал результатом усилий ВВС США по обновлению формы, пригодности и функциональности (F3R), которые продолжают улучшать характеристики AMRAAM, а также инвестиций Raytheon в исследования, разработку и производство ракеты.

Видео дня

"Достижение превосходства в воздухе в будущем, в условиях высокой конкуренции на поле боя, зависит от точности и летальности ракет "воздух-воздух". AMRAAM уже известен как золотой стандарт в сфере доминирования в воздухе, и эти испытания доказывают, что он будет продолжать играть важную роль для США и их союзников в течение следующих десятилетий", - отметил президент Air & Space Defense Systems в Raytheon Сэм Денеке.

В пресс-службе компании напомнили, что ракета AMRAAM уже более 30 лет является надежным и проверенным в бою оружием для того, чтобы обеспечивать преимущество в воздухе во время воздушных и наземных миссий ВВС, ВМС США и их союзников.

"Она интегрирована в 14 платформ в 43 странах, выполнила более 6000 успешных боевых запусков и имела почти безупречный успех в активных конфликтах", - заверили в сообщении.

Оружие США - последние новости

Ранее Business Insider писал, что США придется использовать устаревшие ядерные ракеты еще более двух десятилетий. Это объясняется тем, что новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Sentinel ВВС США столкнулась с серьезными задержками и перерасходом средств.

"Министерство обороны США оценивает стоимость Sentinel более чем в 140 миллиардов долларов и задерживает ее запуск на годы, а потенциальное развертывание ожидается где-то в 2030-х годах. Пентагон объясняет это нереалистичным графиком поставок, проблемами с инженерным и системным проектированием Sentinel, истощением производственной базы МБР и организационными проблемами в ВВС", - отметили в BI.

Также сообщалось, что второй американский бомбардировщик нового поколения совершил первый полет. Речь идет о B-21, полет которого является важным новым шагом вперед для программы Raider, что позволит расширить программу испытаний.

Вас также могут заинтересовать новости: