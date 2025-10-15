Растущее число вторжений беспилотников вызвало дебаты о национальных правилах, которые могут ограничивать полномочия высшего военного офицера НАТО.

НАТО ищет способы укрепить уязвимую противовоздушную оборону на фоне растущих вторжений роями дронов и российской авиации в свое воздушное пространство.

Вскоре министры обороны 32 стран альянса встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить, в частности, мешают ли национальные ограничения верховному военному командующему НАТО эффективно реагировать на воздушные угрозы, пишет Politico.

За последние недели подозрительные беспилотники нарушали воздушное пространство Бельгии, Германии, Дании и Норвегии, российские дроны фиксировались над Румынией и были сбиты над Польшей, а также Альянсу пришлось срочно направить истребители для перехвата российских МиГ-31 над Эстонией, после того, как они находились в воздушном пространстве страны в течение 12 минут.

В ответ НАТО представило программу "Eastern Sentry", которая перемещает боевые самолёты и системы ПВО в страны переднего края.

Однако угроза также вызвала более широкий спор о том, обладает ли Верховный командующий союзных сил в Европе (SACEUR), американский генерал Алексус Гринкевич, достаточной свободой действий, учитывая ограничения, называемые "национальными оговорками", которые союзники могут устанавливать для своих сил в миссиях НАТО, пишет СМИ.

"Не секрет, что чем больше ‘национальных оговорок’, особенно для наших истребителей, тем труднее SACEUR немедленно реагировать. Эти вопросы мы будем продолжать обсуждать внутри альянса и стремиться к тому, чтобы там, где можно их уменьшить, это было сделано", — сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер перед саммитом.

Уитакер также отметил, что Вашингтон ожидает от союзников НАТО объявлений о "крупных" финансовых обязательствах на закупку американского оружия для Украины на этой встрече.

Охрана воздушного пространства

Публично НАТО утверждает, что уже обладает всеми полномочиями для действий против воздушных угроз.

"Могу вас заверить… когда эти [российские] самолёты будут представлять угрозу, мы можем действовать решительно. Пока они не представляют угрозу, мы мягко выводим их из нашего воздушного пространства", — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Несмотря на то, что Гринкевич "доволен" общими указаниями по проведению миссий, так называемыми правилами ведения боевых действий, разные воздушные операции НАТО по-прежнему плохо скоординированы и представляют собой "лоскутное одеяло", отметил высокопоставленный дипломат альянса на правах анонимности.

По мере того как НАТО укрепляет интегрированные системы ПВО, "SACEUR нужен простор для манёвра, ему нужна гибкость и необходимо максимально снять национальные оговорки", — добавил он.

На встрече министры также оценят программу Eastern Sentry. С момента инцидента в Эстонии подтвержденных нарушений российского воздушного пространства не было. Когда в январе альянс запустил аналогичную программу Baltic Sentry для патрулирования водных путей после подозрительных инцидентов с повреждением подводных кабелей; с тех пор число новых случаев снизилось.

Ожидается, что США также помогут с разведкой и координацией в рамках программы, сообщил один американский чиновник обороны. Тем не менее укрепление ПВО союзников может потребовать предоставления Гринкевичу более широких полномочий.

Укрепление ПВО вдоль восточного фланга альянса и в Балтийском регионе потребует новых инвестиций и "создания многоуровневой сети сенсоров, интегрированной с общей системой управления на базе ИИ". Сообщается, что Альянс использует Центральную Европу "как тестовую площадку" для таких технологий.

