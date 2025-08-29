Такие лодки предназначены для замены старых субмарин типа Ohio.

27 августа компания General Dynamics Electric Boat (GDEB) провела церемонию закладки киля атомной субмарины USS Wisconsin (SSBN 827) на своем объекте в Квонсет-Пойнт, что в штате Род-Айленд. Об этом GDEB сообщила в социальной сети Facebook.

"С акцентом на стратегическое сдерживание, эта подводная лодка является критически важной для нашей национальной обороны и будет построена с той преданностью совершенства, которую наши корабли вкладывают в свою работу ежедневно", - говорится в заявлении компании.

USS Wisconsin станет вторым кораблем типа Columbia. Первый - USS District of Columbia - начали строить в июне 2022 года. Такие субмарины должны заменить в американском флоте лодки типа Ohio времен Холодной войны.

Видео дня

Предполагается, что Columbia будет нести 16 баллистических ракет Trident D5. Ракета этого типа имеет максимальную дальность около 12 000 км. Trident D5 оборудована разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами.

Columbia будет очень большой субмариной, экипаж которой будет составлять 155 человек. Длина лодки равна 171 м. В целом американцы хотят построить 12 субмарин типа Columbia.

Американский флот - последние новости

Сегодня решается судьба еще одной ключевой программы Военно-морских сил США - истребителя шестого поколения F/A-XX. Ранее он столкнулся с финансовыми трудностями, однако по последним данным проект все же получил зеленый свет.

Недавно американская компания Northrop Grumman даже представила концептуальную визуализацию своего предложения по программе F/A-XX, хотя на ней можно видеть только переднюю часть самолета, который напоминает Northrop/McDonnell Douglas YF-23.

Вас также могут заинтересовать новости: