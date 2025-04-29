Эта подводная лодка весила 48 тысяч тонн.

Советские подводные лодки класса "Тайфун" (проект 941 "Акула"), которые были крупнейшими из когда-либо построенных, ушли "на пенсию", а уже последняя лодка "Дмитрий Донской" была выведена из эксплуатации в 2021 году после 40 лет использования. Об этом пишет бывший сержант и уорент-офицер спецназа США, военный эксперт Стив Балестриери для 19fortyfive.

"Эти гиганты, спроектированные во время холодной войны для противодействия американским подводным лодкам класса "Огайо", имели уникальную многокорпусную конструкцию и несли на борту 20 массивных баллистических ракет РСМ-52, каждая из которых имела несколько боеголовок. Шесть боевых "Тайфунов", которые знаменито изображены в фильме "Охота на Красный Октябрь", служили на Северном флоте. Их досрочное списание произошло благодаря появлению нового класса "Борей", что ознаменовало конец эпохи для этих легендарных подводных бегемотов", - рассказывает эксперт.

Особенности "Тайфунов"

По словам Балестриери, США узнали о советском проекте "Тайфун" только в 1974 году, когда тогдашний президент Леонид Брежнев сообщил президенту США Джеральду Форду, что если Америка будет настаивать на строительстве лодок типа "Трайдент", то СССР построит "Тайфун".

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Как рассказывали россияне, "Тайфуны" имели особые конструкции, а именно несколько герметичных корпусов и удобства для экипажа, такие как сауна и бассейн. Экипаж "Тайфуна" для длительных перевозок мог вместить 160 военных.

"Несколько корпусов под давлением были построены вокруг ракетных труб. По бокам располагались два параллельных корпуса. В третьем корпусе сверху, под огромным парусом, размещался командный центр, а четвертый корпус в носовой части служил торпедным аппаратом. Перед параллельными корпусами располагались 20 ракетных труб. Каждая из них имела титановую конструкцию для дополнительной прочности, и все они были плотно скреплены между собой", - объяснил военный эксперт.

Кроме того, "Тайфуны" могли нести основную нагрузку из 20 БРПЛ RSM-52 (баллистические ракеты подводных лодок), каждая из которых имела до 10 боеголовок MIRV (многозарядные ракеты с независимой головной частью).

Также ракеты были огромными. В частности военно-морской институт войны в 1999 году написал материал, в котором объяснил, почему они были такими большими.

"Ракеты были огромными просто потому, что советская твердотопливная технология значительно отставала от американской, что не было хорошо понятно во время холодной войны. Теперь мы знаем, что ключом к успеху США в этой области была мощная гражданская индустрия пластмасс, которая разработала ключевые связующие вещества, скрепляющие пластиковые игрушки и твердотопливные ракетные двигатели. Это был интересный ранний пример влияния большой невоенной экономики на военно-промышленные показатели во время холодной войны", - говорилось в материале института.

Сколько таких подводных лодок было построено?

Бывший сержант отметил, что Советский Союз планировал построить семь "Тайфунов", однако таких лодок получилось сделать шесть.

"ТК-202, ТК-12 (позже переименованный в "Симбирск") и ТК-13 были выведены из боевого состава в период между 1996 и 2009 годами и отправлены на металлолом при финансовой поддержке США. Два других катера, ТК-17/Архангельск и ТК-20/Северсталь, оставались в строю до списания примерно в 2013 г. Седьмой катер класса "Тайфун", ТК-210, был заложен, но списан до завершения строительства из-за договоренностей по SALT", - напомнил автор материала.

Другие материалы об оружии РФ

Как писал УНИАН, ранее россияне показали запуск ракеты "Калибр" с атомной субмарины последнего поколения. Отмечается, что крылатая ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели превысило 1100 км.

Также сообщалось, что в РФ показали таинственную крылатую ракету, которая напоминает американскую малозаметную AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Таким образом ее перехват будет довольно сложной задачей.

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