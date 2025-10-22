Речь идет о 25 списанных бронетранспортёрах, которые министерство национальной обороны Канады почти два года назад передало для восстановления.

Канада аннулировала контракт по передаче восстановленной бронетехники Украине. Об этом пишет CBC, ссылаясь на заявление министра национальной обороны страны Дэвида МакГинти.

Как отмечает издание, речь идет о 25 списанных бронетранспортёрах компании Armatec Survivability, которые министерство национальной обороны Канады почти два года назад передало для восстановления в Дорчестер, недалеко от Лондона.

Канадская коммерческая корпорация (CCC) выступила посредником и должна была провести переговоры по деталям контракта, стоимость которого оценивалась в 250 миллионов долларов. Этот план упоминался в ежеквартальном отчёте федерального агентства до этого лета, однако был "загадочным образом" отменён без указания причин, пишет CBC.

Видео дня

"В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией. Я не могу дальше обсуждать суть дела. Посмотрим, как будут развиваться отношения между министерством и подрядчиком", — заявил министр обороны Дэвид МакГинти.

При этом он отказался объяснить причины отмены контракта.

"Я хотел бы подробнее объяснить вам причины решения министерства… расторгнуть контракт, но не имею такой возможности", — заявил Макгинти.

CCC также отказалась от комментариев из-за "обязательств по сохранению коммерческой тайны".

Оружие для Украины

Ранее в Италии заявили готовы оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок, которая нужна для Киева, чтобы противостоять РФ. До этого страна отказывалась от участия в этой программе.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина каждый год будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт.

Вас также могут заинтересовать новости: