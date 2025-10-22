Канада аннулировала контракт по передаче восстановленной бронетехники Украине. Об этом пишет CBC, ссылаясь на заявление министра национальной обороны страны Дэвида МакГинти.
Как отмечает издание, речь идет о 25 списанных бронетранспортёрах компании Armatec Survivability, которые министерство национальной обороны Канады почти два года назад передало для восстановления в Дорчестер, недалеко от Лондона.
Канадская коммерческая корпорация (CCC) выступила посредником и должна была провести переговоры по деталям контракта, стоимость которого оценивалась в 250 миллионов долларов. Этот план упоминался в ежеквартальном отчёте федерального агентства до этого лета, однако был "загадочным образом" отменён без указания причин, пишет CBC.
"В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией. Я не могу дальше обсуждать суть дела. Посмотрим, как будут развиваться отношения между министерством и подрядчиком", — заявил министр обороны Дэвид МакГинти.
При этом он отказался объяснить причины отмены контракта.
"Я хотел бы подробнее объяснить вам причины решения министерства… расторгнуть контракт, но не имею такой возможности", — заявил Макгинти.
CCC также отказалась от комментариев из-за "обязательств по сохранению коммерческой тайны".
Оружие для Украины
Ранее в Италии заявили готовы оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок, которая нужна для Киева, чтобы противостоять РФ. До этого страна отказывалась от участия в этой программе.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина каждый год будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт.